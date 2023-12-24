Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kim kazanır? 'Bu kanatlarla baş edemez! Onun yanında kaleci bile değil!

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün yapacakları derbi maçla tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, Galatasaray ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Hürriyet, 10 spor adamına Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili 3’er soru yöneltirken dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

1- Hangi takım kazanır?

2- Maçın yıldızı kim olur?

3- Hangisi ağır basıyor?

Muslera mı, Livakovic mi? Icardi mi, Dzeko mu? Kartal mı, 3 Buruk mu?

ATTiLA GÖKÇE (Milliyet Yazarı): GOLLÜ BERABERLiK BEKLiYORUM

1- Gollü berabere sonuçlanma ihtimali daha ağır basıyor.

2- Maçın yıldızı Sebastian Szymanski ya da Kerem Aktürkoğlu olur diye tahmin ediyorum.

3- Kalecilerde Fernando Muslera’yı, santrforlarda da Edin Dzeko’yu daha iyi görüyorum. İsmail Kartal-Okan Buruk karşılaştırmasına gelince; ikisine de kıyamam!

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ŞANSAL BÜYÜKA: UCU AÇIK BiR DERBi

1- Fred oynasaydı hiç düşünmeden ‘Fenerbahçe kazanır’ derdim ama yok. Klasik bir tabir olacak ama; ucu açık bir derbi mücadelesi olacak. Her türlü sonuç çıkabilir.

3- Galatasaray iyi futbol oynamıyor ama iyi kadrosu var.

3- Kaleci karşılaştırmasında favorim Muslera. Santrforlarda ise, son vuruşta Mauro İcardi, takım oyununda da Edin Dzeko daha iyi.

UĞUR MELEKE: SAKiN KALAN iSTEDiĞiNi ALIR

1- Derbinin berabere bitme ihtimalini bir tarafın kazanmasından daha olası görüyorum.

2- Maçın yıldızı stoperler olur. Hem kahraman hem antikahraman olma ihtimalleri var.

3- “Muslera mı, Livakovic mi?”sorusuna cevap olarak, “İkisi de iyi kaleciler” diyorum. Dzeko ve İcardi’nin ikisi de büyük maç oyuncuları. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde var olmaları mutluluk verici. İsmail Kartal ve Okan Buruk’tan hangisi maç içinde sakin kalırsa ağır basan taraf olacaktır.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE BiR ADIM ÖNDE

1- Fenerbahçe iç sahada bir adım önde. Taraftarının önünde oynayacak olması büyük avantaj.

2- Dusan Tadic... Büyük maçları büyük futbolcular oynar. Tıpkı Dzeko ve İcardi gibi. Tadic, kalitesi ve tecrübesiyle fark yaratan bir oyuncu.

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3- Kalecilerde Muslera önde. Muslera’nın büyük maç tecrübesi çok fazla. Livakovic’in kurtarış yüzdesi de düşük. Santrforlarda favorim Dzeko. İcardi son haftalarda formsuz. Teknik adamlarda da Okan Buruk... Okan Hoca bu tip maçları kazanabileceğini, taktiksel varyasyonlar yapabileceğini geçen sezonki derbilerde gösterdi. İsmail Kartal’ın güçlü bir oyun tercihi var fakat farklı planları fazla yok. Fred’in ne kadar önemli olduğunu, oynamadığı 5-6 maçta gördük. Onun yokluğunda orta saha-forvet bağlantısını nasıl kuracaklar merak ediyorum.

ÜMiT KARAN: GALATASARAY AĞIR BASIYOR

1- G.Saray bu sezon çok fazla büyük maç oynadı, zorlu rakiplerle karşılaştı. Bunun artısı olacaktır. Bana göre G.Saray ağır basıyor.

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2- Bu maçın yıldızının Lucas Torreira olmasını bekliyorum.

3- Muslera... Livakovic, Muslera’nın yanında kaleci değil! Livakovic bugüne kadar takımına maç kazandıramadı. Bir forvet gözüyle bakıyorum; bir kere köşelere çok erken yatıyor. Böyle olduğu için de köşeyi boşaltıyor ve şut izni veriyor. Forvet için normalde İcardi’yi tartışmam ancak son form düzeyine bakarsak ”Dzeko mu İcardi mi?” sorusu tartışmaya çok açık. Okan Buruk ise tartışmaya kapalı. Başarı ve tecrübe olarak iki hoca arasında ciddi fark var.

TÜMER METiN: FENERBAHÇE DAHA AVANTAJLI

1- Önde basan takım yüzde 51 kazanır. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin şifresi önde basmak. Ev sahibi Fenerbahçe’yi bir adım daha avantajlı görüyorum.

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2- Kilit pozisyon, Galatasaray’da Sacha Boey’in önünde kimin oynayacağı. Boey’in karşısındaki Tadic-Ferdi 2’ye 1’de çok etkili. Barış Alper eğer sol bek oynarsa Galatasaray’ın zayıf karnı o bölge olur. Formda İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile nasıl baş eder diye sormadan edemiyorum.

3- İki takımın kalecileri Fernando Muslera ve Dominik Livakovic’i eşit düzeyde görüyorum. Forvet oyuncuları Edin Dzeko ve Mauro İcardi de aynı şekilde. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal eğer tutuculuk yapmazsa bu önemli derbiyi kazanır. Ama, “Ligin bitmesine daha çok var, kaybetmesem de olur” mantığıyla sahaya çıkarsa, Galatasaray istediği skoru alır döner.

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NECATİ ATEŞ: AÇIK ARA OKAN BURUK

1- Bence kazanmaya yakın bir takım yok. Fenerbahçe yenilirse ciddi bir ivme kaybedecek. İki takımın da önemli eksikleri var. Davinson oynamazsa Galatasaray’ı olumsuz etkiler. Fred de Fenerbahçe için en kilit isimlerinden biriydi. Sahadaki 22 oyuncu futbola odaklanmalı. Sıkıntılı maç olabilir. Oyuncular Türk futbolundaki gündemden ötürü geriliyor. Dilerim hakem korkmadan, atmosferden etkilenmeden maçı yönetir.

2- Sebastian Szymanski ya Kerem Aktürkoğlu bu maçın yıldızı olur diye tahmin ediyorum.

3- Muslera ağır basıyor. Bu tip maçları çok oynadı. Livakovic ilk kez ülke dışına çıktı. Forvetlere gelince... İkisi de genel olarak formda. Ancak son oynadığı iki F.Bahçe derbisinde de gol attığı ve bu rekabetin önemini bildiği için İcardi diyorum.Teknik adamlarda ise açık ara Okan Buruk. İki hocayı yan yana getiremem. Buruk’un iki farklı takımda şampiyonluğu, Türkiye Kupası var. Kartal’ın, Buruk ile kıyaslanması için önce şampiyonluk yaşaması lazım.

ENGiN KEHALE: BU MAÇIN YILDIZI FERDi OLABiLiR

1- Derbi maçın berabere sonuçlanmasını bekliyorum.

2- Galatasaray’ın hücumdaki kanat oyuncuları ile Fenerbahçe’nin savunma kenarlarından birinin yıldızlaşacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçe’nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, maçın yıldızı olmaya aday dört oyuncudan öne çıkanı.

3- Fernando Muslera derbi maç oynama tecrübesiyle Dominik Livakovic’ten çok daha avantajlı. Golcülerin karşılaştırmasında, Edin Dzeko’yu Mauro İcardi’den önde görüyorum zira son dönemde çok formda. Teknik adamlarda ise Okan Buruk diyorum. Şampiyonlar Ligi’nde büyük takımlara karşı baskın oynayabilme becerisiyle Buruk’un, İsmail Kartal’a oranla bir adım önde olduğunu düşünüyorum.

iBRAHiM KUTLUAY: FENERBAHÇE KAZANIR

1- Derbi maçta favorim Fenerbahçe. Sarı lacivertlilerin Kadıköy’de saha ve seyirci avantajını iyi kullanıp kazanacağına inanıyorum.

2- Maçın yıldızı için Fenerbahçe’den iki favorim var: Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic. İkisi de hem çok formda hem tecrübeli.

3- Kaleciler arasındaki karşılaştırmada, olağanüstü tecrübesiyle Fernando Muslera öne çıkıyor. Santrforlarda tercihim Edin Dzeko. Bu soruyu geçen sezon sorsaydınız, Mauro İcardi derdim.

CiHAN HASPOLATLI: GALATASARAY FAVORi

1- İki takım da çok iyi bir sezon geçiriyor. Galatasaray deplasmanda oynamayı, süratli oyuncularıyla avantaja çevirebilir. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde baskılı oynamaya çalışacaktır. Galatasaray’ın süratli ve bitirici kanat oyuncuları var. Fenerbahçe defansın arkasına atılacak toplarla etkili olacaklardır. Derbide Galatasaray’ın daha rahat pozisyon ve boş alan bulacağını düşünüyorum.

2- Derbi maçın yıldızı için 1 numaralı favorim Lucas Torreira.

3- Kalecilerde tercihim Fernando Muslera. Forvet karşılaştırması için de “İcardi tabii ki” diyorum. Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı karşılaştırmasında Buruk’u seçiyorum.