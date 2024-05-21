Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilinmeyenlerini paylaştı! Soyunma odasında yaşananlar ve konuşmalar: Bütün ittifakların oyununu bozduk

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri derbinin hikayesini Fenerbahçe Youtube hesabından paylaştı.

Derbi maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibinin süre gelen iki serisine son noktayı koydu. Süper Lig’de Fenerbahçe maçından önce son olarak 12’nci haftada Hatayspor’a kaybeden Galatasaray’ın 24 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında son buldu. Ligde son 17 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında mağlup olunca bu seri de bitti. Ayrıca Ligde bu sezon iç sahada oynadığı 18 maçın tamamını kazanan Galatasaray, ilk mağlubiyetini de Fenerbahçe karşısında aldı ve sezonu iç sahada mağlubiyet almadan kapatma şansını kaybetti.

RAKİBİNE İSABETLİ ŞUT ŞANSI TANIMADI

Haberin Devamı

Fenerbahçe, derbi karşılaşmasında 10 kişi kalmasına rağmen oynadığı futbol ile beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekip, uzatma bölümüyle birlikte 80 dakika bir kişi eksik mücadele ettiği maçta rakibine isabetli şut şansı vermedi. Fenerbahçe, karşılaşmada 1.41 xG (Gol beklentisi) ile yaratırken, Galatasaray ise 0.67 ile maçı noktaladı. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada en az şut çektiği maçı da Fenerbahçe karşısında oynadı.

SEZONU DEPLASMANDA MAĞLUBİYET ALMADAN TAMAMLADI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında 1-0 galip gelerek bu sezon deplasmanlardaki namağlup serisini de sürdürdü. Ligde bu sezonki son deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, hanesine 1 galibiyet daha ekleyerek sezonu noktaladı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda 16 galibiyet 3 beraberlik alarak 51 puan topladı ve 40 gol atarken kalesinde sadece 11 gol gördü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’DEN BİR İLK

Fenerbahçe’nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti. Söyüncü, Süper Lig’in 36’ncı haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Galatasaray karşısında da gol bularak üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk defa üst üste iki maçta gol atma başarısı gösterdi.

Haberin Devamı

KUTLAMALAR İPTAL OLDU

Beraberliğin dahi şampiyonluk için yeterli olduğu maçta ezeli rakibine kaybeden Galatasaray’ın stattaki kutlama planları da iptal oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saha zeminine inmesi, Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında Fenerbahçe bayrağı açması da camiada tepkiyle karşılandı.

FENERBAHÇE DERBİ ZAFERİNİN HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Fenerbahçe, Rams Park'ta Galatasaray'ı mağlup ederek sarı kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamasını engellerken büyük olayların yaşandığı derbi zaferinin hikayesini paylaştı.

Derbi öncesi Başkan Ali Koç ve İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmaları, devre arasında yapılan konuşmalar ve müsabakanın ardından yaşanan büyük coşkunun paylaşıldığı videoda önemli detaylara yer verildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de kamp günü, maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yapılan konuşmalar şu şekilde:

KARTAN'DAN MAÇ ÖNCESİ DERBİ KONUŞMASI

İsmail Kartal: "Yarın çıkıp 3 puanı kazandığımız zaman, tarih boyunca, yaşadıkları sürece o 3 puanın acısını hiçbir zaman içlerinden atamazlar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü... Yarın biz Fenerbahçe karakterini ve ruhunu ortaya koyduğumuz sürece hangi şartla altında olursa olsun maçı kazanacağımıza inanıyorum."

"MİLYONLARCA ÇOCUĞUN MUTLU OKULA GİTMESİNİ İSTİYORUM"

Ali Koç: "Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz, bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir. Her şey bizim aleyhimize, bize karşı ve kimse bizim oradan galip gelmemizi beklemiyor. Vazgeçemeyiz çünkü yarın eğer bir galibiyet elde edersek neler olacağını asla kestiremeyiz. Ve inşallah maçtan sonra hep birlikte burada kutlama yapacağız. Yarın birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele edeceğiz. Ve milyonlarca çocuğun mutlu okula gitmesini istiyorum."

Haberin Devamı

"ŞAMPİYONLUK KADAR GÜZEL BİR ŞEY OLACAKTIR"

Ali Koç: Şampiyonluk için oynayan bir takım; terini ve gözyaşını akıtır, en iyisini ortaya koyar. Evet, sizler de en iyisini yapıyorsunuz bunu da görüyorum ama son birkaç maçtır sizi özellikle iştah anlamında, sahadaki istek anlamında tanıyamıyorum. Yarın oynayacağımız maç her şeyi toparlamak adını bir şans. Şampiyonluğu kazanamamak ihtimal dahilinde olsa da asla bilemezsiniz. Rams Park'ta elde edeceğimiz bir zafer belki de bize şampiyonluğu getirecek. Getirmese bile Fenerbahçe taraftarları için şampiyonluk kadar güzel bir şey olacaktır.

RAMS PARK'TA MAÇ ÖNCESİ SOYUNMA ODASINDA

Haberin Devamı

İsmail Kartal: "İyi başlıyoruz! Nerede olursak olalım iyi takım olduğumuzu rakibe hemen hissettireceğiz. Bugün hesap kesme günü! Bunu unutmayın, bunun için geldik, herkese bunu göstereceğiz bugün. Arkadaşlar birkaç gündür konuşuyorum. Biz iyi bir takımız. Hangi şartlar altında olursak olalım bugün sözün bittiği yer. Sahada son sözü siz söyleyeceksiniz. Allah yardımcınız olsun."

TADIC'TEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Dusan Tadic: "Beyler birliktelik, her şey birlikte... Savunma birlikte hücum birlikte. Sıcak kalp ama kafamız sakin ve soğuk olmalı. Kararlarınıza konsantre olun. Çünkü her karar fark yaratabilir. Topsuz oyunda hayvan gibi olacağız. Buraya kazanmaya geldik. Ve kazanacağız, inanıyoruz. Haydi gösterelim!"

DEVRE ARASINDA İSMAİL KARTAL: HERKES OLANLARI GÖRÜYOR

İsmail Kartal: "Bir kişi eksiğiz, oyundan atılan arkadaşınız için oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan daha iyi bir takım olduğumuz gösterdik. Göreceksiniz, biz 10 kişi de bunları yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki kendimize inanalım. Sanki 11'e 11 oynuyormuşuz gibi, ilk 45 dakikada yaptığımız gibi karakter koyacağız. Şu ana kadar bu karakter hep birlikte koyduk, bir 45 dakikada daha... Kendimiz için, buraya gelen taraftarlarımız için, bütün camiamız için... Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceksiniz. Mücadelemizle, duruşumuzla, karakterimizle..."

MAÇ SONU KARTAL: İTTİFAKLARIN OYUNUNU BOZDUK

İsmail Kartal: "Devre arasında 11'e 11 oynuyormuşuz gibi, arkadaşınızın yerine de oynayacaksınız dedim. Biz bu takımı 10 kişiyle de yeneceğimizi konuştuk. Herkese bu takımın ne kadar büyük, kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu gösterdiniz. Bütün ittifakların oyununu bozduk! Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir gün, bu gece tarih yazdınız."

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINDA: SAHNELERİ KALDIRIYORLAR, PODYUMU SÖKÜYORLAR...

Ali Koç: "Harika bir galibiyet aldınız. Sahneleri kaldırıyorlar, podyumu söküyorlar... Maçtan sonra Mert Hakan'ı, Tadic'in konuşmalarını duydum. Mert Hakan çok güzel konuştu. Bence kısa bir sahaya çıkmamız gerekir."