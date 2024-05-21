Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Sarı lacivertlilerde Ali Koç da dahil 7 isim disipline sevk edildi

Haberin Devamı

Süper Lig'de geride kalan 37. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen kulüpler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

Fenerbahçe'de Ali Koç, Selahattin Baki, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Emre Kartal ve Jayden Oosterwolde, PFDK'ye sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5. maddesi ve EK-1 uyarıca; Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca; “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç’un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp idarecisi Selahattin Baki’nin basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

YILDIRIM ALİ KOÇ’un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SELAHATTİN BAKİ’nin (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü İdarecisi) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü doktoru ERTUĞRUL KARANLIK’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE KARTAL’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Derbi öncesi Mert Hakan Yandaş'ın hareketi sonrası saha içinde futbolcular arasında tartışma çıktı.

Tribünlere Fenerbahçe armasını gösteren Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan tartışmaya Abdülkerim Bardakcı da dahil olurken saha içinde büyük bir kavga çıktı.

Gerin başlayan mücadelenin son düdüğüne kadar tartışmalar ve kavgalar sürdü.

DERBİ SONRASI OLAYLAR

Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı kritik derbinin ardından da olaylar yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek’in şoförünün darbe aldığı görüldü.

Haberin Devamı

SAHA ORTASINDA SEVİNÇ

Fenerbahçe takımı Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi. Sarı-lacivertli takım soyunma odasına girdikten bir müddet sonra tekrar sahaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan deplasman takımı taraftarları stattaydı. Fenerbahçe takımı soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarı ile kutladı.

BAYRAK AÇILDI, ARBEDE ÇIKTI

Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı. Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe Bayrağı’nı havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı.

BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN YAZGAN'A: DAYAK YİYECEKSİN

Başkan Ali Koç’un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek’in şoförünün darbe aldığı görüldü. Galatasaray olayların daha da büyümememi için stadın ışıklarını söndürdü. Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

"HAYDİ BİTTİ İŞİMİZ"

Olayların yatışmasının ardından yeniden içeriye giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sırada, "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" ifadesini kullandı.

Başkan Ali Koç, olaylar sırasında Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki'ye "Sus artık" şeklinde sert bir tepki gösterdi.