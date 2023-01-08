Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Okan Buruk'un planları tuttu, Icardi damga vurdu! 22 dakikada...

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ettiği derbide Okan Buruk'un kararları ve Icardi'nin performansı dikkat çekti.

OKAN BURUK İLK KEZ DENEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.

Buruk ilk kez bu sezon 11'de forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi..

Buruk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis'in yerine sarı kart cezaları sona eren Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi’nin yokluğunda son maçlarda Bafetimbi Gomis oynarken, Buruk derbide ileri uçta Barış Alper’e şans verdi.

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Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Dires Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

HIZLI OYUNCU PLANI TUTTU

Hücumu hızlı oyunculardan kuran Okan Buruk'un planıının ilk yarıda tuttuğu görüldü. Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim ve 16. dakikada Kerem ile iki kez ağları havalandırırken ofsayt gerekçesiyle goller iptal oldu.

Dakikalar 32'yi gösterdiğinde sahneye Sergio Oliveira çıktı ve Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

Forvette tercih edilen Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe savunmasıyla yaptığı mücadele de taraftarın beğenisini topladı.

EN ÇOK ŞUT ÇEKEN TAKIM

Galatasaray, ilk yarıdaki bu planıyla rakip kaleye 7 isabetli şut gönderdi ve bu alanda bu sezonun en iyisi oldu.

24 YIL SONRA BİR İLK

İlk devreyi de üstün kapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Aralık 1999'dan bu yana ilk kez Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı önde tamamlamış oldu.

ICARDI'YE 22 DAKİKA YETTİ

Sakatlıktan dönmesine karşın ilk 11'de başlamayan Icardi ise 76. dakikada oyuna dahil oldu. Arjantinli yıldız, 2 dakikada sonra Kerem Aktürkoğlu'na gol pası vererken 90+10. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

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BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE SAHNE ALMIŞTI

Tecrübeli golcü, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta da takımının 2 golünü de atarak yıldızlaşmıştı.

JESUS'UN ÜÇLÜ TERCİHİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un maç başlangıcında 3'lü savunmayı tercih etmesini eleştiren paylaşımlarda bulundu.