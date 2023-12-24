Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi teröre karşı tek yürek! "Şehitler ölmez, vatan bölünmez!"

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelirken mücadele öncesi hem teknik direktörler hem de futbolcular terörü lanetledi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN" PANKARTI

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray mücadelesi ısınmaya üzerinde "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Seremoniye her iki takım da "Başımız sağ olsun" yazan pankartlarla sahaya çıktı.

TRİBÜNLER TEK SES

Kadıköy'de her iki takım taraftarları da hepbir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tempo tuttu.

ALİ KOÇ KOREOGRAFİYE İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şehitler nedeniyle Ülker Stadı'nda koreografi yapılmamasını istedi.

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HOCALARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mehmetçiklerimize rahmet dileyen İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Öncelikle şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Mehmetçiklerimizi, Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar varsa biz varız." dedi.

"DUALARIMIZ ONLARLA, AİLELERİYLE"

Şehitlerimizi anan Okan Buruk: "Şehitlerimiz var, hepimiz üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizden de bir şey gelmiyor. Dualarımız onlarla, aileleriyle. İnşallah bir an önce terör biter, barış gelir. Askerlerimizin katledilmediği bir ortam istiyoruz. İnşallah bu son bulur." dedi.

"MAÇLA İLGİLİ ÇOK UZUN KONUŞMAK SAYGISIZLIK OLUR"

Duygusal bir konuşma yapan İsmail Yüksek, "İlk önce, her şeyden önce... İki gündür Güneydoğu'dan çok kötü haberler geliyor; şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağ olsun. Maçla ilgili çok uzun konuşmak saygısızlık olur. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Ülke futboluna yakışır bir maç olsun." dedi.

"İNŞALLAH SON OLUR BUNLAR"

Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Günay Güvenç, "Maalesef şehitlerimiz var. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah son olur bunlar ve yeni yılda daha güzel şeyler konuşabiliriz. Umut Nayir kardeşimizle ilgili konuşmak istiyorum. Kardeşliğimiz hep bakidir. Başı sağ olsun. Derbi güzel bir maç olacak. Hak eden kazanır inşallah." şeklinde konuştu.