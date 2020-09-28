Fenerbahçe, Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların izin yaptığı belirtildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam ettiği ve koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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