Fenerbahçe, Euroleague finali için parkede!

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Avrupa basketbolunun kalbi, bugünden itibaren Almanya’nın başkenti Berlin’de atacak. THY Euroleague’de Dörtlü Final’in ilk karşılaşmaları bugün oynanacak. Uber Arena’daki organizasyonun ilk maçında Fenerbahçe Beko, TSİ 19.00’da Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.

Günün diğer maçında ise TSİ 22.00’de Real Madrid ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Bugünkü karşılaşmaları kazanacak takımlar, 26 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00’de şampiyonluk maçı oynayacak. Mağluplar ise 18.00’de üçüncülük için karşı karşıya gelecek. Tüm Maçlar S Sport ve EXXEN’den yayımlanacak.

ATAMAN İLE FENERBAHÇELİLER ARASINDA GERİLİM

Panathinaikos'un önceki gece Berlin’deki otele girişi sırasında koç Ergin Ataman ile F.Bahçe taraftarları arasında yaşanan gerginlikte Ataman’ın eşi Berna Ataman’ın bir taraftarı iterek düşürmesi üzerine polis çağrıldığı belirtildi. Ergin Ataman’ın, kendilerinden kimlik isteyen polise, “Hop, ne oluyor!” diye tepki vermesi üzerine polisin Ataman’ı iterek asansörün içine düşürdüğü öğrenildi.

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