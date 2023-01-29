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Fenerbahçe, Emre Demir'de mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliş tarihi...

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#Transfer#Emre Demir#Fenerbahçe
Fenerbahçe, Emre Demirde mutlu sona ulaştı İstanbula geliş tarihi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 15:42

Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i transfer ediyor. Kulübüyle sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varan genç futbolcunun yarın(Pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i de kadrosuna katıyor.

Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve Barcelona B'de antrenmanlara çıkan Emre Demir, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.

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BONSERVİS YOK! 4,5 YILLIK İMZA...

Barcelona ile sözleşme fesih görüşmelerinde anlaşma sağlayan 19 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye bedelsiz gelecek.

Pazartesi günü saat 18:00'de İstanbul'da olması beklenen Emre Demir, Sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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#Transfer#Emre Demir#Fenerbahçe

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