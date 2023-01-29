Fenerbahçe, Emre Demir'de mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliş tarihi...

Haberin Devamı

Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i de kadrosuna katıyor.

Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve Barcelona B'de antrenmanlara çıkan Emre Demir, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.

BONSERVİS YOK! 4,5 YILLIK İMZA...

Barcelona ile sözleşme fesih görüşmelerinde anlaşma sağlayan 19 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye bedelsiz gelecek.

Pazartesi günü saat 18:00'de İstanbul'da olması beklenen Emre Demir, Sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.