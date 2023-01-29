Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği sol bek Jayden Oosterwolde'ye kavuşuyor.

Sarı lacivertli kulüpten dün akşam yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." denilmişti.

Hollandalı futbolcu, İstanbul uçağından paylaşım yaparak yolda olduğunu bildirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, pazarlığa 10 milyon eurodan oturduğu Parma'yı 7,5 milyon euro, bonuslar ve sonraki satıştan pay ile i,kna etti.

KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERDİ

Hollanda’da Twente Kulübü’nün altyapısından yetişen Oosterwolde de kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

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YABANCI SINIRINA TAKILMIYOR

Transfer söylentilerinin başladığı ocak ayının ilk haftasından itibaren Fenerbahçe Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarını takibe başlayarak bu anlaşmayı ne kadar çok istediğini gösteren 21 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Oosterwolde, TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyuncu kriterine uyduğu için yabancı sınırına takılmadan direkt A takım listesine yazılabilecek.