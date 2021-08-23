Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'da Arda Güler paylaşımı

Helsinki karşısında ilk resmi maçına çıkan, dün oynanan Antalyaspor maçında ise asist yaparak tarihe geçen Arda Güler'e, sarı lacivertlilerin efsanesi Alex'ten tebrik geldi.

Sosyal medya hesabından Arda'ya Fenerbahçe kariyerinde başarı dileyen Alex, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın birçok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya’dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum." ifadelerine kullandı.

FENERBAHÇE İLE TARİHE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerde 89. dakikada topla buluşan Arda Güler yerde kaldı ancak top Zajc'ın önüne doğru gitti.

Zajc, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 1-0'a geldi.

Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı tarih olan 2010-11'den bu yana bir Süper Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu (16 yaş 178 gün).