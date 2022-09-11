Fenerbahçe, Eden Hazard'a teklif yapmış! Cevabı...

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Süper Lig 'de transfer dönemi geride kalırken takımlar kadrolarını yeni isimlerle güçlendirdiler. İspanyol basını ise Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya attı.

Defensa Central'da yer alan ve Fanatik'in derlediği habere göre geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu sık sık tartışma konusu olan Belçikalı yıldız Eden Hazard'ım kadrosuna katmak için teklifte bulundu.

Teklifi reddetti

İddialara göre Fenerbahçe 3 milyon Euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, Sarı-Lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi.

115 milyon Euro ödendi

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'luk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, Eflatuın-Beyazlılarda beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu.

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31 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in Şampiyonalr Ligi'nde Celtic ile oynadığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamlamıştı. Hazard geçtiğimiz sezon ise 23 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.