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Lucescu’ya Ukrayna’dan büyük tepki! "Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldü ama bahane üretmeye devam ediyor"

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Avrupa Ligi
Lucescu’ya Ukrayna’dan büyük tepki Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldü ama bahane üretmeye devam ediyor
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 07:00

Sarı lacivertlileri suçlamayı sürdüren Lucescu’ya Ukrayna’dan da büyük tepki var. Ukrayna Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Markevych, Avrupa Ligi’ndeki yenilgiyi Fenerbahçe’nin sert oyununa bağlayan Lucescu’yu sert bir dille eleştirerek, “Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldüler. Lucescu’ya bakıyorum; 77 yaşındasın, ne yapmak istiyorsun, kulübede kendinden kurtulmak mı istiyorsun?” dedi.

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Fenerbahçe’ye 2-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçı sonrası rakiplerini sert oynamakla suçlayan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, başarısızlığa bahane üretmeye devam ederken, Rumen hocanın bu tutumu Ukrayna’da da tepki görmeye başladı. Ülker Stadı’ndaki maç sonrası, “Fenerbahçe sert oynadı. Bir oyuncum hastanelik oldu. Kalecim dizinden sakatlandı” diyen Lucescu, Rumen medyasına açıklamada da Fenerbahçe’yi eleştirdi. Tecrübeli teknik adam, “Bu, futbol değildi. Avrupa düzeyindeki takımlar böyle oynamıyor. Fenerbahçe oyunun birçok kuralını çiğnedi. Aşırı agresiflik gösterdiler. Fenerbahçe maçı bir boğa güreşi gibiydi” dedi. Ukrayna Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Myron Markevych ise, Dinamo Kiev’in son 3 resmi maçını da kaybettiğine dikkat çekip, bu tablonun sorumlusunun Lucescu olduğunu söyledi.

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MARKEVYCH: BAŞARISIZLIK LUCESCU’NUN ESERi 

Markevych, “Dinamo Kiev düşüşte olan bir takım. Yazık, bu kadar kötü olmamalılar. Orada neler oluyor bilmiyorum ama bence değişiklik öncelikle yönetim düzeyinde olmalı. Dinamo Kiev, Ukrayna’nın ulusal gururudur. Yakın zamanda kurulan bir takım olan Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldüler. Oyuncuların ne düşündüğünü bilmiyorum, belki de bir transfer yapmayı düşünüyorlar. Lucescu’ya bakıyorum; 77 yaşındasın, ne yapmak istiyorsun. Kulübede kendinden mi kurtulmak istiyorsun? Bu oyunla veteran bir takımı bile yenebilirler mi bilmiyorum” diye konuştu.

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KiEVLiLER MAÇTAN TAM 30 DAKiKA ÇALDI

Dinamo Kiev’in Fenerbahçe karşısında uyguladığı ‘zaman çalmaya’ yönelik futbolu, Avrupa medyasının da dikkatini çekti. The Athletic, Ukrayna ekibinin futbolcularının 90 dakikalık karşılaşmada çeşitli gerekçelerle oyunu 29 dakika 38 saniye durdurduğunu hesapladı.

DEREAĞZI SADECE SPORCULARA AÇIK

Fenerbahçe Kulübü, Dereağzı’ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ne 19 Eylül’den itibaren sporcular ve teknik ekip dışında kimsenin alınmayacağını açıkladı. Kulübün altyapılarında ve spor okullarında eğitim gören sporcuların velileri de tesislere giremeyecek.

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Avrupa Ligi

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