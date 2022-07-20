Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında avantaj peşinde! İşte Jorge Jesus'un kafasındaki 11...

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Şampiyonlar Ligi macerasına bu sezon ikinci ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe bugün ilk maçta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’ye karşı karşıya gelecek. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda oynanacak maç TSİ 21.00’de başlayacak. İsveçli Glenn Nyberg’in yöneteceği maç beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Sarı lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae’nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroya alınmadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım ile Gustavo, Lemos, Meyer, Samatta, Cağtay Kurukalıp ve Caulker da Polonya’ya getirilmedi. Fenerbahçe’de UEFA’ya bildirilen listede değişikliğe gidildi. Maçtan 48 saat öncesine kadar iki oyuncu değiştirme hakkı bulunan Kanarya’da Pelkas’ın yerine Tisserand listeye alındı. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev müsabakasının kadrosuna alınmadı.

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OLASI RAKiP S.GRAZ

Fenerbahçe’nin başında ilk resmi maçına çıkacak olan Jorge Jesus’un maç öncesi en büyük sıkıntısı stoper... Gitmesine kesin gözüyle bakılan Kim’in yerine bu mevkide Serdar Aziz’in oynaması bekleniyor.

Rövanş karşılaşması ise 27 Temmuz’da oynanacak. Fenerbahçe bu turu geçerse Sturm Graz ekibiyle eşleşeceği gibi en kötü ihtimalle Avrupa Ligi gruplarını garantileyecek.

KiEV, 27 MAÇTA 3 KEZ YENiLDi

Türk takımlarıyla daha çok birçok kez eşleşen, teknik direktörlüğünü de bir dönem ülkemizde G.Saray ve Beşiktaş’ı çalıştıran Mircea Lucescu’nun yaptığı Dinamo Kiev, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 12 Aralık 2021’den bu yana hiçbir resmi maç yapamadı. O günden bu yana takımlarla 27 hazırlık maçı yaparken bunların sadece üçünde mağlup olan Dinamo Kiev’in kadrosunda sadece iki yabancı futbolcu bulunuyor: Sloven Benjamin Verbic ve Polonyalı Tomasz Kedziora.

DiNAMO KiEV’i ŞAŞIRTABiLiRiZ

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Benfica’nın başındayken Mircea Lucescu’lu Dinamo Kiev’e karşı mücadele ettiğini belirterek “Onların kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Kararlılığımızı gösterir, taktiksel anlamda iyi organize olursak onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Tecrübeli teknik adam Kim Min Jae’nin ayrılma ihtimaliyle ilgili de “Onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu” dedi.

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