Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu? Kupada büyük heyecan... İşte ZTK maçı canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçı heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki ZTK Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda Güler, King, Valencia

Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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