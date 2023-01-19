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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu? Kupada büyük heyecan... İşte ZTK maçı canlı yayın bilgileri

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İlk 11ler belli oldu mu Kupada büyük heyecan... İşte ZTK maçı canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 18:03

ZTK Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bu akşam Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor mücadele edecek. Kupada heyecan devam ederken Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı lacivertli takım maçtan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi yayın detayları merak konusu oldu. Her iki takım da bu akşam en iyi ilk 11 kadrosu ile kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçı heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki ZTK Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda Güler, King, Valencia

Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor

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