Fenerbahçe-Rizespor maçında Arda Güler 78 gün sonra 11'de başladı, asistini yaptı! Taraftardan destek...

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Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Jorge Jesus 6 oyuncudan yararlanamadı.

Tedavisi devam eden Joao Pedro ile kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve kaleci Osman Ertuğrul Çetin de teknik direktör Jorge Jesus’un kararıyla müsabakanın kadrosuna alınmadı.

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İSMAİL YÜKSEK 3 AY SONRA KADRODA YER BULDU

Sarı-lacivertli ekibin başarılı orta sahası İsmail Yüksek de 90 gün sonunda ilk 11’e döndü. Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim’de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11’de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11’de teknik direktör Jorge Jesus’un tercihi oldu.

İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.

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ARDA GÜLER 78 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Arda Güler de uzun zaman sonra formasına kavuştu. Son olarak 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11’de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11’de görev aldı.

ASİST YAPTI

Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla performansını beklediği Arda Güler, 12. dakikada şık bir gol pası verdi.

Sağ kanatta topla buluşan ve rakibine çalım atan Arda'nın pasında Miha Zajc düzgün bir vurul yaparak topu ağlarla buluşturdu.

TARAFTARDAN DESTEK

Golün ardından Kadıköy'de tribünler uzun süre ARDA GÜLER lehine tezahüratta bulundu.

17 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada kenara geldi ve oyundan çıkarken de tribünlerden destek gördü.