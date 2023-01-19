Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında tur peşinde

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F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Joao Pedro bugün forma giyemeyecek.

ARDA iLK 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte genç futbolcu Arda Güler’in Rizespor maçında 11’de olması bekleniyor. Sakatlığının ardından ligdeki Gaziantep FK maçının 83’üncü dakikasında oyuna dahil olan Arda, performansı ile göz doldurmuştu.