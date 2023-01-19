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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında tur peşinde

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#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor#Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında tur peşinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:00

Sarı lacivertli ekip bugün Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunun son gününde Kanarya, 1. Lig ekibi Çaykur Rize’yi konuk edecek. Sarı lacivertli ekipte bu maç öncesi İrfan Can Kahveci ve Pedro dışında eksik bulunmuyor.

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F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Joao Pedro bugün forma giyemeyecek.

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ARDA iLK 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte genç futbolcu Arda Güler’in Rizespor maçında 11’de olması bekleniyor. Sakatlığının ardından ligdeki Gaziantep FK maçının 83’üncü dakikasında oyuna dahil olan Arda, performansı ile göz doldurmuştu.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında tur peşinde

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#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor#Türkiye Kupası

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