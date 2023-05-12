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Fenerbahçe camiasından Arda Güler'e; 'Hazır olmadan Avrupa'ya gitme'

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Transfer
Fenerbahçe camiasından Arda Gülere; Hazır olmadan Avrupaya gitme
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Türk futbolunun umutlarından Arda’nın geleceği hakkında kapısını çaldığımız bir Fenerbahçe yetkilisi “Arda bizim evladımız. Biz onun bir yıl daha takımda kalması, tam hazır olmadan Avrupa macerasına atılmasına sıcak bakmıyoruz” dedi.

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Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun en büyük umutlarından olan, genç yaşına karşın gösterdiği performans ve olgunluğu ile büyük beğeni toplayan Arda Güler dünya devlerinin de transfer listesine girmiş durumda. Birçok Avrupa takımının radarında olan ve yıl boyunca birçok önemli kulüple adı anılan Arda Güler’in ileride bu kulüplerden birine gitmesine kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe camiası milli futbolcunun henüz hazır olmadan bir maceraya atılmasını istemiyor.

ŞANS BULAMAYANLAR ÇOK

Nitekim, Arda Güler’in geleceği hakkında kapısını çaldığımız bir Fenerbahçe yetkilisi “Arda bizim evladımız. Biz onun bir yıl daha takımda kalması, tam hazır olmadan Avrupa macerasına atılmasına sıcak bakmıyoruz” dedi. Yakın dönemde Türkiye’den büyük umutlarla Avrupa kulüplerine giden genç futbolcuların tamamının forma şansı bulamayarak moral bozukluğu yaşadığını belirten yetkili sözlerine şöyle devam etti:

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DAHA FAZLA FORMA GİYMELİ

‘Biz Fenerbahçe camiası olarak Arda’yı tam hazır olmadan bir Avrupa macerasına yollamak istemiyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl da Fenerbahçe forması giyip, daha çok süre alıp, öz güveni daha sağlamlaşmış, fizik gücü daha artmış bir Arda hak ettiği noktaya daha kolay varacaktır. Bize düşen onun yolunu aydınlatmaktır."

ARADIĞI ŞANSI BULAMAYANLAR

Türk futbolunda son dönemde birçok genç isim Avrupa’nın yolunu tutarken birçoğu aradığı fırsatı henüz bulabilmiş değil: Ahmetcan Kaplan (Ajax), Emirhan İlkhan (Torino), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Ali Akman (Eintracht Frankfurt), Salih Uçan (AS Roma), Rıdvan Yılmaz (Glasgow Rangers), Doğan Alemdar (Rennes).

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Transfer

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