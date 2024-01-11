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Fenerbahçe, Bonucci'den sonra Krunic'te de mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliş saati belli oldu...

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#Transfer#Fenerbahçe#Rade Krunic
Fenerbahçe, Bonucciden sonra Krunicte de mutlu sona ulaştı İstanbula geliş saati belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 11:42

Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını resmen açıklayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde de mutlu sona ulaştı. Yıldız orta saha oyuncusunun bugün İstanbul'a geleceği saat de belli oldu. İşte detaylar...

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Süper Lig'de ilk yarıyı Galatasaray'ın 2 puan önünde lider tamamlayan Fenerbahçe transferde de gaza bastı.

BONUCCI İMZAYI ATTI

Fenerbahçe, dün Konyaspor karşısında alınan 7-1'lik galibiyeti tribünden takip eden Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı. Leonardo Bonucci’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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RADE KRUNIC'TE İŞLEM TAMAM! GELİŞ SAATİ...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Krunic'te mutlu sona ulaştı. Krunic ve temsilcisinin, bugün saat 15.45'te sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haberde Fenerbahçe ile Milan arasında sözleşmenin imzalandığı detayı da yer aldı.

Fenerbahçe, Bonucciden sonra Krunicte de mutlu sona ulaştı İstanbula geliş saati belli oldu...

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcu için Milan'a 4,5-5 milyon euro civarı bir bonservis ödeyeceği belirtiliyor.

DZEKO YİNE BAŞROLDE

Bonucci transferinde rol oynayan Edin Dzeko'nun milli takımdan arkadaşı Krunic için de devreye girip transferin bitmesinde pay sahibi olduğu ifade edildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Rade Krunic

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