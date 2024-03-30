Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'in rekor performansı sonrası Jasikevicius sinirlendi: Çok üzücü

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THY Euroleague 32. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Alba Berlin'i 103-68 mağlup ederek 20. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis, 50 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 29 yaşındaki ABD’li oyuncu, Turkish Airlines EuroLeague’de ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer rekorunu kırarken; Euroleague tarihinin de bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

EuroLeague’de bir önceki rekor ise 49 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin’e aitti.

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JASIKEVICIUS'TAN SİTEM

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Hayes-Davis'in tarihi performansı sonrası basın toplantısında az soru sorulmasına tepki gösterdi.

Öncelikle maçı değerlendiren Litvanyalı koç; "Nigel'ı tebrik ediyorum. Onun sayesinde Avrupa basketbolunda bir tarihe şahit olduk. Yaptığı şey çok zordu. Maç sonunda biz de rekoru kırması için elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık ama başardığı çok zordu. Her gün deli gibi çalışan bir sporcu. Hem Avrupa hem de Türk basketbolu adına çok özel bir geceydi." diyen Jasikevicius, basın toplantısının devamında soru gelmemesi üzerine şu sözlerle sitem etti:

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50 sayıyla rekor kırılan bir maçtan sonra hiç soru olmaması, Türk basketbolu ve spor yazarları adına çok üzücü. Geçen hafta Barcelona'yı yendiğimiz maçta da benzeri oldu. O maçta da 3 tane soru vardı, ikisi sosyal medyada yayınlanan sorulardı. Bugün Bigel rekor kırdı ama soru yok. Çok üzgünüm. Türk basketbolu ve basın adına çok üzücü bir gece.