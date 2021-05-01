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GeriFutbol Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır ve Nazım Sangare bireysel çalışırken, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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