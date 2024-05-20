Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan’a... Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin

Haberin Devamı

Derbide maç öncesi olduğu gibi sonunda da kavga çıktı. 1-0 kazanan F.Bahçeli futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutlamak istedi ancak tribünlerden yabancı madde yağmuruna tutuldu. Soyunma odasına giren takım bir süre sonra tekrar çıktı. G.Saraylı taraftarlar stadı terk ederken güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan F.Bahçeliler ise tribündeydi. Stada gelen F.Bahçe Başkanı Ali Koç da takımla sahaya çıkıp zaferi kutladı.

F.BAHÇE BAYRAĞI AÇINCA ORTALIK GERİLDİ

Tekrar sahaya çıkmaları G.Saraylı görevliler engellenmeye çalışılsa da sarı lacivertliler sahaya girdi ve F.Bahçe Bayrağı açtı. Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe Bayrağı’nı havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı. Stat müdürü Ali Çelikkıran bayrağı almaya çalışırken yaşanan arbedede yumruk yedi.Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan ve G.Saraylı yetkililer ile Başkan Dursun Özbek’in şoförünün darbe aldığı görüldü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin son düdüğüyle ortalık karıştı Haberi görüntüle

SELAHATTİN BAKİ’YE ‘SUS ARTIK’ TEPKİSİ

Saha içindeki kavgada başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Ali Koç’un Eray Yazgan’a “Buradan gitmezsen dayak yiyeceksin” dediği kameralara yandı. Koç, F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki’ye de ‘Sus artık’ şeklinde sert bir tepki gösterdi. Stadın ışıkları söndürülürken olayların yatışmasının ardından yeniden içeriye giren Ali Koç’un, “Haydi bitti işimiz, gidebiliriz” dediği de duyuldu.

KUTLAMALAR SIRASINDA KAVGA ÇIKTI POLiSLERDEN MÜDAHALE

Maç sonu statta yaşanan olaylar farklı şehirlerdeki kutlamalara da yansıdı.

G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından Çankırı’da birbirine giren ve kavga eden taraftarları polis ekipleri ayırdı.

Erzurum'da sarı lacivertliler galibiyeti kutlarken G.Saray ve F.Bahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis taşkınlık yapanlara müdahale etti.