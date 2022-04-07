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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklama: 'Aykut Kocaman kalmalıydı, Pereira'nın mirası iyi'

#Fenerbahçe#Ali Koç#Pereira
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan çarpıcı açıklama: Aykut Kocaman kalmalıydı, Pereiranın mirası iyi

“En büyük hatam ilk geldiğimde hocayı değiştirmekti” diyen Koç, Pereira için ise “Samuel’i sağ bek, Ferdi’yi sol bek yaptı. Zajc’ı sattırmadı, Crespo’yu, Kim’i aldırdı. Ama bazılarına da yaramadı” yorumunu yaptı.

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Koç’un üyelerin sorularına verdiği yanıtlar:

PELKAS GERİ GİTTİ

· Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel’i sağ bek, Ferdi’yi sol bek yaptı. Zajc’ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo’yu, Kim’i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti.

· Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim.

MESUT ÖZİL AF KARARI YOK

· Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan F.Bahçe’dir.

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CRESPO'YA TEKLİF GELMESİN

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· Crespo'ya devre arası İspanya’dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır.

OZAN ADA'DAN KÖTÜ DÖNDÜ

· “Watford'un sahibi bana ‘Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın’ dedi. Çok seviyorum, nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere’ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.”

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Pereira

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