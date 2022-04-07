Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklama: 'Aykut Kocaman kalmalıydı, Pereira'nın mirası iyi'

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Koç’un üyelerin sorularına verdiği yanıtlar:

PELKAS GERİ GİTTİ

· Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel’i sağ bek, Ferdi’yi sol bek yaptı. Zajc’ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo’yu, Kim’i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti.

· Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim.

MESUT ÖZİL AF KARARI YOK

· Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan F.Bahçe’dir.

CRESPO'YA TEKLİF GELMESİN

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· Crespo'ya devre arası İspanya’dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır.

OZAN ADA'DAN KÖTÜ DÖNDÜ

· “Watford'un sahibi bana ‘Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın’ dedi. Çok seviyorum, nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere’ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.”