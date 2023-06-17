Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt!

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Koç, "kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diyerek şunları dile getirdi:

"Bizleri aşağıya çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben size saygıda sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine etmem. Ben sizi böyle tanımıyordum çok değişmişsiniz. Kulübe hizmetler için sizden Allah razı olsun çok uğraştınız ama son 5-6 sene işin şirazesi kaydı. Bize hep öğretmediniz mi, muhaliflere kızmadınız mı, bir şey söyleyecekseniz kürsüde söyleyin demediniz mi? Mertçe yüreğiniz burada konuşun demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil siz niye buraya gelmiyorsunuz? Bize yol göstermiyorsunuz. Siz, bizim neden elimizden tutmuyorsunuz? Niye Nihat Özdemir gibilere ses çıkartmıyorsunuz? Siz, yönetimdeki arkadaşlarınız, çalışanlarınız haksız yere 1 sene hapse atıldınız hepsi zaman içinde çıktı haklılığınız bu adama bir şey demeyi bırakın kapısına gidip başkanlık teklif ettiniz. Yapıp yapmadım demeyin geçen sefer olduğu gibi genel kurulda çirkin ve garip ama o kadar iç dünyanızı yansıtan açıklama yaptınız. Genel kurula geleceğim dediniz gelemediniz. Gelmediniz demiyorum gelemediniz. Abdullah Kiğılı’yı mazeret göstererek gelmediniz. Abdullah Bey çıktı bunun doğru olmadığını söyledi. Size bazı şeyleri sormanın vakti geldi. Bu camianın bekasının bekçisi, koruyucusu, akil insanı, yol göstereni, meleği hatta Fenerbahçe’nin ta kendisi artık sizinle yüz yüze gelemiyoruz, arada bir balıkçıda yollarımız kesişiyor."

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"SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEYENLERİ HAİNLİKLE SUÇLADINIZ"

Aziz Yıldırım’ın kendisi gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladığını kaydeden Ali Koç, "Bu kürsüde konuşulsun deyip kendiniz gelmediniz. Dün bize haber geldi eski bir yöneticiniz bile yakın birine sizin geleceğinizi söyledi niye gelmediniz burası düz ayak size ihtiyacımız var. Çok kez size mektup yazdım. Mektupları açmadan geri yolladınız, telefon mesajlarına dönmediniz. Biz size saygısızlık mı yaptık? Pantolon düzeltme hareketi yapmışım ben bunu her gün yapıyorum. Benim pantolonlarım böyle benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Söz konusu bile olamaz. Ona takmışlar. Bu kadar mı seviyemiz düştü ya. Küçümsüyorsunuz Sayın Başkan. Fenerbahçe’ye sponsor olanı değil bir forma alanında sırtımızda taşırız. Riyakarlık yapıyorsunuz Sayın Başkan. Niye hamle yapmadınız, niye olmamış gibi davrandınız? Ben 4 yıldır bir şey söylüyorum. Yöneticiler kulübe kasa kolaylığı yapar, kulüp, yöneticilere değil diyorum. Sayın başkan isim vermeyeceğim ama eminim size bu konu sorulur siz de diğer yöneticilerini zan altında kalmasın diye isim verirsiniz. Dönemin parasıyla 2 tane 2 milyonluk çek görmüştük çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarıyla kur 3.5-4. Dibine indik hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Güya bu iki çek bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş ve bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp nakte çevirmiş futbolculara da ileri tarihli şahsi çeklerini vermiş. Futbolculara sorunca onlar dedi ki ’FFP ve kulüp menfaatleri için dediler, biz o yüzden yaptık.’ Fenerbahçe sizin için bu kadar önemliyse niye müsaade ettiniz hadi haberiniz yoktu sonra neden bir şey yapmadınız. Bir firma 8,6 milyon vermiş kulübe 106 gün sonra 9,6 milyon geri almış. Yıllık faize vurunca Dolar üzerinden yüzde 40’a geliyor. Aradım sahibini, ’bu ne’ dedim teknoloji firması mı tefeci mi anlamadım. ’Biz üniversite kuracağız dediler verdik futbolculara verildiğini duyunca geri aldık’ dedi. Biz sportif başarısız olabiliriz futbolda ne deseniz hakkınız var ama bu kulübün mali çıkarlarını koruma sahip olma en iyileri yapma konusunda lütfen bir şey söylemeyin. Düşün yakamızdan" diye konuştu.

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"BİZ HAYALİ DÜŞMAN YARATMIYORUZ"

Ali Koç, hayali düşman yaratmadıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Siz Fenerbahçe’ye 20 senesini vermiş başkanımızsınız. Böyle kalacaksınız ama sizden başka da Fenerbahçe başkanı olabilir. İstediğimiz gibi gitmedi işler biz böyle olsun ister miydik? Gelişimize bakın geldiğimiz duruma bakın. Her şeyi sorgulayabilirsiniz ama niyetimizi sorgulayamazsınız. Fenerbahçe’ye sahip çıkmak Ali Koç’a sahip çıkmak değildir."