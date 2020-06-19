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Futbol
İbrahim Yıldız / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Obradovic'i uğurladı, yumruk selamı yaptı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Zeljko Obradovic'i havalimanına bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta İstanbul'dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.

Yapılan görüşmeler neticesinde Obradovic'in yıllık ücreti ve takım bütçesinde anlaşma sağlanırken tecrübeli çalıştırıcı Sırbistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, havalimanına bıraktığı tecrübeli başantrenörü, koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmak yerine yumruk selamı yaparak uğurladı.

Obradovic açıklama yapmayacağını ifade etti.

Son Dakika | Fenerbahçeden Zeljko Obradovic açıklaması
Son Dakika | Fenerbahçe'den Zeljko Obradovic açıklaması!

 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Obradovici uğurladı, yumruk selamı yaptı

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