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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç en çok hangi konularda eleştirildi

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç en çok hangi konularda eleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 07:00

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gergin geçerken Başkan Ali Koç'a ağır eleştiriler yapıldı.

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Sarı lacivertli kulübün mali genel kurulu beklendiği üzere gergin geçti. 

1- Taraftarlara zaman zaman sert davranıyor ama aynı sertliği rakip takımlarla yaşanan çekişmede gösteremiyor.

2- Birçok üye transfer yanlışlarına dikkat çekti; ‘Sizi, Benzia’yı, Falette’i transfer edin diye desteklemedik’ dedi.

3- Futbolda hızlı karar alamadığı için zaman kaybına yol açtığı ve teknik adam seçiminde hatalı olduğu eleştirileri yapıldı.

4- Jorge Jesus’a ‘Elin Portekizlisi’ ve Abdülkerim Bardakçı’ya da ‘Sen o kadar eder misin’ demesi eleştiri aldı.

5- Futbolda ve basketbolda son 5 yılda hayal edilen noktanın çok gerisinde kalındı, hedeflenen başarılara ulaşılamadı.

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KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

1- Ilımlı ve seviyeli konuştu. Sadece Aziz Yıldırım’la ilgili bölümde tarzını sertleştirdi.

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2- Hürriyet’in, “Aziz Yıldırım’dan 4 işadamına başkanlık teklifi” haberini teyit etti.

3- Aziz Yıldırım’a 5 kez mektup yazdığını ama yanıt alamadığını özellikle vurguladı.

4- 2018’deki seçim konuşmasında pantolon çekme hareketini hep yaptığını, Aziz Yıldırım’la dalga geçmek gibi bir niyetinin asla olmadığını anlattı.

5- Hedefe ulaşılamamasında camianın birlik içinde olmamasının payı olduğunu belirtti.

 

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol

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