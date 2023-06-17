Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Efsane isim Volkan Demirel'den "Hazırım" mesajı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe, kupa hasretine Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşarak son verirken Teknik Direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırdı.

Sezon başında ana hedef olarak Süper Lig belirlenirken şampiyonluk hasretine Jesus da son veremedi.

Türkiye Kupası zaferine rağmen Jorge Jesus'la yollar ayrılırken yeni teknik adam için görüşmeler sürüyor.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi ibra edildi Haberi görüntüle

ALİ KOÇ "TÜRK OLACAK" DEDİ

Bugün düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör konusunda açıklama yapan Başkan Ali Koç, yeni hocanın Türk olacağını duyurdu.

Yeni çalıştırıcı konusunda bazı ipuçları veren Ali Koç, camianın içinden bir isimle çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye'yi ve Süper Lig'i tanıyan hocanın önemine vurgu yapan Başkan Ali Koç, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." dedi.

Haberin Devamı

"CAMİAYI BİLEN TÜRK HOCA OLACAK"

Sarı lacivertli camianın içinden bir isimle çalışmak istediklerini kaydeden Ali Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." açıklamasını yaptı.

HAZIRIM MESAJI

Haberin Devamı

Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük için adı geçen isimlerden biri olan Volkan Demirel'den yeni bir açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Volkan Demirel, "Fenerbahçe'de görev verilirse ben hazırım. Fenerbahçe'de çalışmak benim için en büyük hayaldir." dedi.

"LUCESCU'NUN YARDIMCISI OLMAM"

Demirel, Mircea Lucescu'nun yardımcısı olarak görev yapabileceği iddialarının hatırlatılmasının ardından, "Mircea Lucescu'nun yardımcısı olmam. Böyle bir teklifle gelirlerse ben kabul etmem. Ama bana görev verilirse, seve seve hazırım. Fenerbahçe'de kim çalışmak istemez ki?" sözlerini sarf etti.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI

Futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Efsane isim Volkan Demirel, daha sonra ise sarı lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Haberin Devamı