Fenerbahçe-Başakşehir maçında hakem Zorbay Küçük'e tepki! Çok konuşulan karar ve itirazlar...

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Fenerbahçe ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 11. hafta maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

ALTAY BAYINDIR'A DESTEK

Fenerbahçe taraftarları, Fatih Karagümrük maçında yediği goller nedeniyle protesto edilen kaleci Altay Bayındır’a Jesus’un da isteğini dikkate alan taraftarlar maçı öncesi ısevgi gösterilerinde bulundu. Altay da tribünlere alkışlayarak karşılık verdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ

Tribünler ve sarı lacivertli futbolcular maç öncesi, Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında sol kanatta topla buluşan Lincoln'un ortasında top savunmada Ömer Ali'den sekti.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

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TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Bu kararın ardından Kadıköy'de tribünler, hakem Zorbay Küçük aleyhine tezahüratlarda bulundu.

İRFAN CAN'DAN İTİRAZ

Mücadelenin ikinci yarısında ise İsmail Yüksek'in yerde kaldığı pozisyonda hakem devam kararı verdi.

Karara çok sinirlenen İrfan Can Kahveci, uzun süre tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç içerisinde birçok kez hakem Zorbay Küçük'e tepkili tezahüratlar yaptı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR: 'VERİLMEYEN PENALTI...'

Maçtan sonra açıklama yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik şu ifadeleri kullandı:

Hafta başında adalet peşinde koşan ve ahkam kesen muhtelif örnekler gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, adaleti arayan arkadaşlara keyifle göndereceğiz. Adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup, haklı olmaktan çok daha önemlidir. Sanki olay yerinde bir şey var. Katil arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz tanımlamalar bulunuyor.

'FENERBAHÇE'NİN HAKKINI YEDİRMEYİZ'

Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz. Futbolu saha dışında oynadığınız zaman alakası olmayan istatistikleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Lafla peynir gemisi yürümez. Futbol saha içinde oynanan bir oyundur.

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