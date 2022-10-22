Canlı Anlatım: Fenerbahçe Başakşehir maçı

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Başakşehir: 0

Goller:

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dokuz maçta sadece üç gol yiyen İstanbul Başakşehir, ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısını yakaladı. Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana hiçbir takım bir sezonun ilk 10 karşılaşmasında üç veya daha az gole izin verdiği bir süreç yaşamadı. 2022/23 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonu ve gol beklentisi üreten takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan ekip konumunda. Süper Lig'in 2022/23 sezonunda İstanbul Başakşehir'dendaha fazla oyuncusu gol atan tek takım Fenerbahçe. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçın ilk golünü atan oyuncu olan Fenerbahçe santrforu Michy Batshuayi, geçen hafta Ankaragücü karşısında da açılışı yapan isim oldu. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana bir sezonda çıktığı ilk sekiz maçta en fazla golde pay sahibi olan isim, 2022/23'te 13 gole doğrudan katkı sağlayan Enner Valencia.

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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE

Geçen hafta Ankara'dan 3-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle dönen Fenerbahçe'de Willian Arao, Miha Zajc ve Emre Mor iyileşti.

Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın ise tedavileri devam ediyor...

Sarı-lacivertli ekip Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını 13 puanla (4G 1B) geçti ve Başakşehir'le zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadeleye çıkacak.

TD Jorge Jesus'un her zamanki gibi hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği ve 3'lü mü yoksa 4'lü savunmayla mı başlayacağı belirsiz...

Stoperde Serdar Aziz ve Attila Szalai, orta alanda Miguel Crespo ile İsmail Yüksek, hücumda İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia formaya yakın isimler. Ferdi Kadıoğlu'nu da bu isimlerin arasına ekleyebiliriz.

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Eğer 3'lü savunma ile çıkılacaksa Serdar ve Szalai'ye Gustavo Henrique eklenecektir.

Yükselen formuyla Michy Batshuayi de Joao Pedro'nun bir adım önünde gibi duruyor...

Başakşehir

Sezonun ilk 6 maçını gol yemeden ve 14 puanla (4G 2B) geçen Başkeşehir ise, Ankaragücü deplasmanında gol yemesine rağmen kazanmıştı ancak sonrasında evinde Sivasspor'a kaybetti.

Ufak bir duraklama sonrası, geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u Youssouf Ndayishimiye'nin golleriyle 2-0 yendiler fakat bu kez de Burundili savunma oyuncusu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ndayishimiye'nin yerine, Leo Duarte'nin yanında büyük ihtimalle Alexandru Epureanu izleyeceğiz. Yeni transfer Ahmed Touba sakatlığı nedeniyle geçen haftayı pas geçmişti, Touba yerine Epureanu ilk 11 çıkmaya daha yakın...

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Geçen haftayı pas geçen bir diğer isim, Mounir Chouiar son 2 gün takımla beraber antrenmana çıktı ama durumu net değil; Chouiar için maç saatini bekleyeceğiz. Kanatlarda Deniz Türüç ve Serdar Gürler izleyeceğiz.

TD Emre Belözoğlu da Jesus gibi geniş bir oyuncu grubuyla oynamayı seviyor. Sağ bekte Junior Caiçara veya Ömer Ali Şahiner, sol bekte Hasan Ali Kaldırım veya Lucas Lima arasındaki tercihler de maç saati verilecek.

Hatta hücum merkezinde; Stefano Okaka mı yoksa Bertrand Traore mi oynayacak? Bunun cevabı bile şu an için belirsizliğini koruyor...