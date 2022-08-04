Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Avrupa'da beyaz sayfa açıyor!

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Konferans
Fenerbahçe, Avrupada beyaz sayfa açıyor

Dinamo Kiev yenilgisini taraftarına unutturmak ve yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam etmek isteyen Kanarya, bugün 3. eleme beyaz sayfa açıyor turunun ilk sınavında Slovacko karşısında avantaj kovalayacak. Ülker Stadı’ndaki zorlu randevu saat 20.00’de başlayacak.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi’nden talihsiz bir şekilde elenen ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kalan Fenerbahçe bu kupanın 3. eleme turu ilk maçında Çekya’nın Slovacko takımını konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada, Portekizli Joao Pinheiro düdük çalacak. Sarı lacivertli ekip, rakibi karşısında 11 Ağustos’taki rövanş öncesi avantajlı bir skor arayacak.

PEREZ İLK KEZ

F.Bahçe'de yeni transferlerden Brezilyalı stoper Luan Peres görev verilmesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giyecek. Sakatlıkları süren kaleci Altay ve Mert Hakan, ağrıları bulunan King’in durumu bugün belli olacak. Yoğun tedavi uygulanan kaleci Altay Bayındır bugünkü maçta oynamazsa kaleyi altyapıdan yetişen Osman Ertuğrul Çetin koruyacak. Yedek kulübesinde ise 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz yer alacak. · SARI lacivertlilerde kart cezalısı İsmail forma giyemeyecek. Dinamo Kiev ile oynanan maçta UEFA listesinde yer almayan Uruguaylı stoper Lemos ile beraber Alman golcü Mergim Berisha Slovacko karşılaşması için listeye dahil edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Avrupada beyaz sayfa açıyor

KOFERANS LİGİ'NDE İKİ MAÇ BİRDEN

Avrupa Konferans Ligi’nde de bugün üçüncü eleme turu ilk maçları oynanırken, bu turda mücadele edecek iki ekibimiz sahaya çıkacak.

VADUZ-KONYASPOR

Bir önceki turda Belarus ekibi BATE karşısında rahat bir futbolun ardından rakibini eleyen Konya saat Lihtenştayn ekibi Vaduz’a konuk olacak. Rheinpark Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı Litvanya’dan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Maç A Spor’dan naklen yayımlanacak. Bu maç öncesi yeşil beyazlıların tek eksiği, sarı kart cezalısı Cikalleshi.

BREDIABLIK-BAŞAKŞEHİR

Saatler 21.45’i gösterdiğinde ise Başakşehir FK, İzlanda’nın Kopavagur kentinde Breidablik ekibine konuk olacak. Kopavogsvöllur Stadı’ndaki maç 21.45’te başlayacak. Finlandiya’dan Petri Viljanen’nin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. İstanbul ekibinin yeni transferi Mesut Özil, UEFA listesinde olmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İrfan Can Eğribayat resmen Fenerbahçede Kiralık anlaşma...İrfan Can Eğribayat resmen Fenerbahçe'de! Kiralık anlaşma...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Konferans

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa