Fenerbahçe, Avrupa'da beyaz sayfa açıyor!

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Şampiyonlar Ligi’nden talihsiz bir şekilde elenen ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kalan Fenerbahçe bu kupanın 3. eleme turu ilk maçında Çekya’nın Slovacko takımını konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada, Portekizli Joao Pinheiro düdük çalacak. Sarı lacivertli ekip, rakibi karşısında 11 Ağustos’taki rövanş öncesi avantajlı bir skor arayacak.

PEREZ İLK KEZ

F.Bahçe'de yeni transferlerden Brezilyalı stoper Luan Peres görev verilmesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giyecek. Sakatlıkları süren kaleci Altay ve Mert Hakan, ağrıları bulunan King’in durumu bugün belli olacak. Yoğun tedavi uygulanan kaleci Altay Bayındır bugünkü maçta oynamazsa kaleyi altyapıdan yetişen Osman Ertuğrul Çetin koruyacak. Yedek kulübesinde ise 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz yer alacak. · SARI lacivertlilerde kart cezalısı İsmail forma giyemeyecek. Dinamo Kiev ile oynanan maçta UEFA listesinde yer almayan Uruguaylı stoper Lemos ile beraber Alman golcü Mergim Berisha Slovacko karşılaşması için listeye dahil edildi.

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KOFERANS LİGİ'NDE İKİ MAÇ BİRDEN

Avrupa Konferans Ligi’nde de bugün üçüncü eleme turu ilk maçları oynanırken, bu turda mücadele edecek iki ekibimiz sahaya çıkacak.

VADUZ-KONYASPOR

Bir önceki turda Belarus ekibi BATE karşısında rahat bir futbolun ardından rakibini eleyen Konya saat Lihtenştayn ekibi Vaduz’a konuk olacak. Rheinpark Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı Litvanya’dan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Maç A Spor’dan naklen yayımlanacak. Bu maç öncesi yeşil beyazlıların tek eksiği, sarı kart cezalısı Cikalleshi.

BREDIABLIK-BAŞAKŞEHİR

Saatler 21.45’i gösterdiğinde ise Başakşehir FK, İzlanda’nın Kopavagur kentinde Breidablik ekibine konuk olacak. Kopavogsvöllur Stadı’ndaki maç 21.45’te başlayacak. Finlandiya’dan Petri Viljanen’nin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. İstanbul ekibinin yeni transferi Mesut Özil, UEFA listesinde olmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

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