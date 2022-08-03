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Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için teklif! Sirigu derken...

#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat
Son dakika: Fenerbahçeden İrfan Can Eğribayat için teklif Sirigu derken...

Altay Bayındır'ın arkasına kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Salvatore Sirigu'nun ardından İrfan Can Eğribayat için de teklif yaptı.

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Bir yandan santrfor transferi için çalışan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasına kaleci almak için de mesai devam ediyor.

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Salvatore Sirigu'ya teklif yapan Fenerbahçe, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat için de teklif yaptı.

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GALATASARAY İLGİLENİYORDU, ADANA DEMİRSPOR İDDİALARI YALANLANDI

Göztepe'de geçen sezonun sonlarına doğru kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan İrfan Can'ın ismi uzun süre Galatasaray ile anılmıştı. Bir diğer Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer olacağı da iddia edilen İrfan Can'ın transfer haberini başkan Murat Sancak "Valla görüşme bile olmadı. İrfan'ı beğenirim ve severim ama gündemimize bile gelmedi." diyerek yalanlamıştı.

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GÖZTEPE 1 MİLYON EURO VE OYUNCU İSTİYOR

Bir dönem Galatasaray’ın da istediği, yaz döneminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in de ilgilendiği İrfan Can için Göztepe’nin para artı futbolcu talep ettiği bildirildi. İddialara göre Göztepe’nin 1 milyon Euro civarında bir talepte bulunduğu, eski futbolcu olup halen Halil Akbunar gibi isimlerin menajerliğini yapan Ulaş Ortakaya’nın sarı-lacivertlilerde forma giyen oğlu stoper Emir Ortakaya’yı da bonservisiyle Fenerbahçe’den istediği vurgulandı. 

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Geçen sezon Göztepe’de Süper Lig’de forma giyen İrfan Can, 31’inci haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerle gerginlik yaşamıştı. Ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki eldiven, bu sezon başında ise yeniden affedilerek kampalara dahil oldu. Ancak Göztepeli taraftarlar İrfan Can’a ve yönetime sert tepki gösterip, kalecinin takımdan ayrılması yönünde sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdi. Transferde iki kaleci birden alan Göztepeli kurmayların en kısa zamanda İrfan Can transferini gerçekleştireceği vurgulandı. İrfan Can, Göztepe’ye 2020-2021 sezonunda Adanaspor’dan transfer edilmişti.

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