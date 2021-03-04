Fenerbahçe-Antalyaspor maçındaki tarihi gol sonrası sosyal medya yıkıldı! Tisserand ve Mesut Özil...

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Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 28. hafta maçında Marcel Tisserand'ın performansı eleştirilere sebep oldu.

Mücadelenin 12. dakikasında Bünyamin'in uzun pasıyla Gökdeniz sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ama Tisserand araya girdi. Tisserand topu uzaklaştırmak isterken hatalı bir pas verdi ve Fredy ceza sahası yayı içinde topla buluştu. Fredy, çok sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

Tisserand'ın gol öncesi yaptığı bu hata sosyal medyadan en çok konuşulan konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.







FREDY'NİN GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Antalyaspor, Fredy'nin topu ağlarla buluşturmasıyla 1000 gole ulaşan 12. takım oldu. Bu başarıya daha önce Samsunspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Altay, Ankaragücü, Bursaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ulaşmıştı.

BU SEZON BİR İLK

Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış oldu.

BENZER HATAYI MESUT DEĞERLENDİREMEDİ

Fredy'nin attığı gole benzer şekilde bu kez Antalyaspor savunması 44. dakikada hata yaparken ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil'in yerden sert vuruşunda direği sıyıran top yandan auta gitti.

İRFAN CAN İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Milli futbolcu, kadroya dahil edildikten sonra sarı-lacivertli takımın ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar ile Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.

Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti de müsabakada görev yapamadı.