Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)

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Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor Tisserand'ın hatası sonucu 12. dakikada Fredy ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısı 83. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Fredy'nin golü, Antalyaspor'un ligdeki bininci golü olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mesut'un yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci ise Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'de 87. dakikada Cisse'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Maçın uzatma dakikalarında hakem Ümit Öztürk, Pelkas ile Veysel Sarı pozisyonunda penaltı noktasını işaret etti. VAR'dan gelen izleme uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti.

90+9'da ise Podolski net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Maçın son düdüğünün ardından kulübelerin orada yaşanan gerginlikte Antalyaspor kalecisi Boffin kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Kadıköy'deki son 3 lig maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe puanını 55'e çıkardı. Ligdeki yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Antalyaspor ise 35 puana yükseldi.

FENERBAHÇE 1-1 ANTALYASPOR

GOL: 12' Fredy, 83' Valencia

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil; Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan Can, Thiam, Sinan, Nazım, Uğur

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Doğukan Sinik, Sam, Podolski, Orgill, Serdar Gürler, Imeri, Ali Eren

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

12. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi:

0-1.

44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

59. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin pasıyla Gökdeniz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Altay'ı geçmek isteyen Gökdeniz, dar açıdan şutunu attı, kaleye giden topa son anda Szalai dokundu ve meşin yuvarlak kornere gitti.

75. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Sosa ön direğe ortasını yaptı, Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin sağına uzanarak topu kontrol etti.

83. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Valencia, çalımlarla ceza sahasına girdi. Üç rakibinden kurtulan Valencia açısını düzeltip şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

86. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Thiam kafayı vurdu, yan direğe çarpan top, kaleci Boffin'e de çarpıp altı pas içine düştü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada Antalyaspor net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Podolski'nin pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Gökdeniz'in şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

90 5. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Valencia ile duvar pası yapan Cisse, ceza sahasına girdi. Cisse'nin ayağının üstüyle yaptığı vuruşta, kaleci Boffin son anda topu kurtardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak (Dk. 67 Cisse), Ozan Tufan (Dk. 46 Valencia), Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Pelkas, Samatta (Dk. 79 Thiam)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo (Dk. 77 Orgill), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 83 Podolski), Fredy (Dk. 68 Doğukan Sinik), Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar

Goller: Dk. 12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 83 Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Boffin (Maçın ardından) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Szalai, Dk. 88 Cisse, Dk. 89 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90 3 Pelkas, Dk. 98 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 21 Fredy, Dk. 33 Amilton, Dk. 38 Veysel Sarı, Dk. 61 Naldo, Dk. 88 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)

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