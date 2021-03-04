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Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 19:00'da Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak maç öncesi Ülker Stadyumu'nun zemini merak ediliyordu.
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda 21 Şubat'ta oynanan Göztepe maçında çok kötü olan zeminin oldukça iyi durumda olduğu görüldü.
Fenerbahçe, 21 Şubat'ta konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu.
21 Şubat'taki Fenerbahçe - Göztepe maçında zemin bu şekildeydi.
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