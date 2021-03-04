Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda 21 Şubat'ta oynanan Göztepe maçında çok kötü olan zeminin oldukça iyi durumda olduğu görüldü.

Fenerbahçe, 21 Şubat'ta konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

21 Şubat'taki Fenerbahçe - Göztepe maçında zemin bu şekildeydi.

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