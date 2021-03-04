MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...
GeriFutbol Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 19:00'da Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak maç öncesi Ülker Stadyumu'nun zemini merak ediliyordu.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda 21 Şubat'ta oynanan Göztepe maçında çok kötü olan zeminin oldukça iyi durumda olduğu görüldü.

Fenerbahçe, 21 Şubat'ta konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda
Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda

21 Şubat'taki Fenerbahçe - Göztepe maçında zemin bu şekildeydi.

Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...

Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kala zeminin son durumu...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi