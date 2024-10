Fenerbahçe - Ansu Fati iddiası | İspanyol gazetecilere sorduk: 'Mourinho'nun eline düşerse...'

Haberin Devamı

İspanya’nın önemli haber sitelerinden olan Diario AS, Fenerbahçe’nin Barcelona’nın İspanyol süper starı Ansu Fati’yi kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu duyurdu. Habere göre; sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho’dan gelen olumlu raporla birlikte yıldız oyuncuyu devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlama kararı aldı. Katalan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol hücumcu, yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle şimdiye kadar 3 maçta 51 dakika sahada kaldı. İspanyol futbol muhabirleri, büyük yankı uyandıran transfer iddiasıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

İSPANYOL GAZETECİLERİN ‘FENERBAHÇE-ANSU FATİ’ GÖRÜŞLERİ ŞU ŞEKİLDE:

EDUARD BOADA (PANENKA): “ANSU FATİ, ONU KARAKTERİZE EDEN ESKİ HIZINA VE GÜCÜNE HENÜZ ULAŞAMADI”

Ansu Fati, sezon başında sakatlık yaşadığı için şu ana kadar çok az süre alabildi. Uluslararası turnuvalar için verilen aralar ve sezon başında oynanan çok sayıda maçlar nedeniyle takımın dinamiğine uyum sağlaması zor oldu. Ancak şimdi Barcelona, Ferran Torres gibi hücumda kayıplar verdiği bu dönemde bir dizi önemli maça çıkacak. Bundan dolayı bence Ansu Fati, daha fazla varlık göstermeye başlayacak. Ansu Fati’nin şu ana kadar yeteneğiyle ilgili çok az şey görebildik ama onu karakterize eden eski hızına ve gücüne henüz ulaşamadığını düşünüyoruz.

“HANSİ FLİCK, ANSU’YU TAKIMDA TUTMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEYECEK”

Ansu'nun Barcelona’dan ayrılması, her iki tarafın da oyuncunun fiziksel formunu geri kazanabileceğine olan inancını yitirdiği anlamına gelecektir. Ansu Fati’nin Barcelona’da 10 numarayı giyen bir oyuncu olduğunu ve şu anki performansı her ne kadar yeterli olmasa da hepimizin büyük bir potansiyel hayal ettiğini unutmayalım; işte o dönemlerde transfer olması benim için sürpriz olurdu. Ancak Ansu'nun ocak ayında kiralık olarak gönderilmesi süre bulmasına yardımcı olabilir fakat gideceği yeri çok iyi seçmesi gerekiyor. Yine de teknik direktör Hansi Flick'in Ansu'yu takımda tutmak ve tekrardan form kazanması için her şeyi deneyeceğini düşünüyorum.

“ANSU FATİ, EĞER ESKİ FORMUNA GERİ DÖNERSE…”

Ansu’nun hücum gücü yüksek ve bitiriciliği iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Lamine Yamal gibi mükemmel bir top sürme becerisine sahip değil ancak bire bir hücumlarda her zaman rahat bir performans sergilemiştir. Ansu, ayrıca kolaylıkla kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor ve kaleye şut atabiliyor. Tüm bunlar Ansu'nun birkaç yıl önce geçirdiği büyük sakatlıktan önce gördüklerimizdi. Eğer bu formuna geri dönerse özellikle çok genç olması nedeniyle ilginç bir yetenek sergileyebilir.

“FENERBAHÇE’DEKİ BÜYÜK OYUNCULARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİR”

Barcelona A takımına çok genç yaşta adım atan Ansu'nun etrafı her zaman çok yetenekli futbolcularla çevriliydi. Barcelona’da hücum hattını Messi, Griezmann ve Suárez ile paylaştı. Yetenekli oyuncularla uyum sağlama ve takım arkadaşlarıyla hücumdaki oyunları iyi okuma konusunda büyük bir yeteneğe sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca öğrenmeye karşı her zaman istekliydi ve Fenerbahçe'nin sahip olduğu bu kadar büyük oyuncudan çok şey öğrenebileceğine inanıyorum.

“ANSU FATİ, FENERBAHÇE’YE MOURİNHO GİBİ BİR FİGÜRDEN DOLAYI GİDER”

Ansu Fati, bence Fenerbahçe'ye giderse bunun nedeni Mourinho’nun sahip olduğu figürden dolayı olacaktır. Portekizli teknik direktörün takımdaki oyuncuların en iyi versiyonlarını ortaya çıkarma konusunda çok yetenekli olduğu biliniyor. Ayrıca Mourinho'nun onu istemesinin Ansu'nun bu hamleyi yapmasına yardımcı olabileceğine inanıyorum. Mourinho gibi büyük bir hocadan ders almak Ansu'nun hücum etme ve oyunu anlama konusunda yeni yollar keşfetmesini sağlayabilir. Mourinho'nun eline düşerse bu durumun Ansu’nun kendisinden beklenenden çok daha farklı bir versiyonunu bulmasını sağlayabileceğini düşünüyorum: Ansu Fati 2.0.

SERGI DE JUAN (DIARIO AS): “TEKNİK DİREKTÖR HANSİ FLİCK, ANSU FATİ’Yİ GERİ KAZANMAYI UMUYOR”

Ansu Fati'nin eskisi gibi olabilmesi için daha fazla zamana ve özgüvene ihtiyacı var. Barcelona, kolay bir yıl geçirmeyecek çünkü rekabet etmeleri gereken çok fazla rakipleri var ve dezavantajlı durumdalar. Hansi Flick, Ansu Fati’yi yine de geri kazanmayı umuyor. Barcelona’nın şu anda Ansu Fati'den kurtulmak istediğini sanmıyorum çünkü çok geniş bir kadroya sahip değil. Ansu Fati, eğer kış transfer dönemine kadar fazla süre bulamazsa ve ekonomik olarak ilginç bir teklif gelirse belki o zaman transfer için üzerinde çalışma yapılabilir. Ama bu transfer kulüplerin ona maaşının tamamını ödeyeceklerse gerçekleşebilir.

“FENERBAHÇE’DE KESİNLİKLE İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYECEKTİR”

Ansu Fati, çok iyi bir forvet oyuncusudur. Çünkü goller atabiliyor ve en önemlisi iki ayağıyla da çok iyi bitirici özelliğe sahip. Ansu’nun bire birde kötü bir performansı yok. Ayrıca sol kanatta ve merkezde de oynayabiliyor. Ansu, herhangi bir ligde ve herhangi bir takımda çok rahat oynayabilecek bir oyuncu ancak daha iyi bir tempoya sahip olması için biraz hız kazanması ve ayrıca özgüvenine yeniden kavuşması gerekiyor. Ansu’nun golü koklama özelliği hala var. Teknik direktörün ona vereceği süre ve güvenle Fenerbahçe'de kesinlikle iyi bir performans sergileyecektir.

“ANSU FATİ, TAKIMA UYUM SAĞLAMA KONUSUNDA BİR SORUN YAŞAMAZ”

Gerçek şu ki Fenerbahçe’de çok kaliteli forvetler var. Ansu'nun etrafı Barcelona'da her zaman Messi gibi büyük futbolcularla çevriliydi. O yüzden Ansu’nun takıma uyum sağlama noktasında sorun yaşayacağını sanmıyorum çünkü o çok iyi bir çocuk. Bu konuda en sorunlu gördüğüm şey çok fazla forveti olan bir takıma gitmesidir. Çünkü Ansu’nun gelişmesi için ihtiyacı olan şey oynamasıdır. Ansu, hayatı boyunca aidiyet duygusuyla savaşmaya alışkın olduğu için yine de bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum.

“MOURİNHO’NUN GÜVEN VEREN BİR TEKNİK DİREKTÖR OLMASI ANSU’YA ÇOK UYACAKTIR”

Ansu Fati ve Jose Mourinho'nun ortak menajeri Jorge Mendes olduğu için aralarındaki ilişkinin iyi olacağına inanıyorum. Aslında Mendes'in oyuncuyu transfer etme ihtimali çok yüksek. Jose Mourinho, son yıllarda çok fazla başarı elde edemese de takımlarından her zaman performans almasını bilen iyi bir teknik direktör. Mourinho’nun aynı zamanda oyuncularına sahip çıkan ve onlara güven veren bir teknik direktör olması da Ansu'ya çok uyacaktır. Bu arada sistem düzeyinde Mourinho'nun Barcelona teknik direktörleri kadar ofansif olmadığı doğru ve bu konu Ansu için büyük bir fark.