Tümer Metin İrfan Can Kahveci ile görüşmesini anlattı: 'Ben bunu kabul etmiyorum!'

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve serbest oyuncu pozisyonuna geçecek İrfan Can Kahveci'nin sözleşme durumu şimdiden merak konusu...

Geçen sezon gösterdiği performansın ardından Jose Mourinho'nun gelişiyle ağırlıklı olarak kulübede maçlara başlayan yıldız futbolcunun temsilcisi önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirecek.



Bu görüşmede İrfan Can Kahveci'nin sözleşme şartları ve olası yeni kontrat süresi görüşülecek. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen İrfan Can Kahveci ile kulüp şartlarının uyuşması durumunda tarafların 3 yıllık yeni sözleşme konusunda imzaların atılması bekleniyor.

"İRFAN CAN KONUSU MOURİNHO'NUN İÇİNİ KEMİRMELİ"



Teknik direktör Jose Mourinho'nun İrfan Can'a ilk 11'de fazla şans tanımaması sarı lacivertli camiada tartışma konusu olurken, konuyla ilgili eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Metin, Kahveci ile yaptığı yazışmayı paylaştı.



İrfan Can Kahveci ile olan konuşmasını aktaran Tümer Metin Asist Analiz'deki yayınında şu ifadeleri kullandı: "İrfan Can'a mesaj attım. 'Devam, o forma bize gelecek birader' diye. Samimiyetle söylüyorum. O da 'Devam ağabey, yılmak yok' dedi. Yaklaşımı da hoşuma gitti".

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İrfan Can'ın forma giymesi gerektiği yorumunda bulunan Metin, "İrfan Can konusu Mourinho'nun içini kemirmeli. Çünkü geçen sene rüştünü ispat etmiş, sallandığı dönemden güçlenerek anka kuşu gibi çıkmış İrfan'ı bu sene forma savaşına girmesini ben bir yorumcu, futbol adamı olarak kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"HALA KENDİNİ İSPAT DERDİNDE"



Milli takım performansına da değinen Metin, "Çocuk hala kendini ispat etme derdinde. Şimdi bu Milli Takım'daki süreç, adam gidiyor 2 tane maçı çözüyor. Kritik goller, puan getiren goller bunlar" dedi.

"MOURİNHO DÜŞÜNSÜN"



Tümer Metin, yorumların şu sözlerle noktaladı: "Ben İrfan Can'ın yerinde olsam, tabii bunu 50 yaş birikimiyle söyleyebiliyorum, yarın yine oynamazsam yaslanırım arkama. Hiç dert etmem. Mourinho düşünsün artık."

Fenerbahçe'de gözler Samsunspor deplasmanında



Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve Maximin’in milli arada sakatlığını atlatarak takıma dönmesinden sonra tek eksik İsmail Yüksek kaldı. Büyük ölçüde iyileşmesine rağmen İsmail’in Samsun maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

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Stoper bölgesinde seçim zor

İsmail Yüksek’in perşembe günü yapılacak Manchester United maçında oynayacak seviyeye geleceği belirtilirken Çağlar’ın düzelmesi, sol bek için Filip Kostic’in de devreye girmesiyle yeni defans kurgusunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Kostic’in forma bulmasıyla Oosterwolde’nin yeniden stoper alternatifi ve joker futbolcu konumuna gelme ihtimali de belirdi. Osayi’yi sağda, Kostic’i sol bekte oynatacak olan Jose Mourinho stoperde Çağlar-Becao-Djiku-Oosterwolde’den ikisinini tercih edecek.

İrfan Can sağda, Tadic solda

İsmail'in yokluğunda orta sahada Amrabat-Fred-Szymanski’nin formaları garanti gözükürken, sakatlığın ardından soğuk algınlığı geçiren Maximin’in yerine sol önde Tadic, sağda ise milli takımda 2 maçta gol atıp yüksek moralle dönen İrfan Can Kahveci’nin görev alması en güçlü ihtimal.

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Forvette Faslı golcü En Nesyri ilk 11’e yakın. Bosna Hersek Milli Takımı’nın Uluslar Ligi’nde oynadığı 2 maçta da forma giyen 38 yaşındaki golcü Dzeko’nun Samsun’da skora göre ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.

Samsunspor öncesi Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistikler

Deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe 19 galibiyet, 4 beraberlik aldığı bu seride son 3 karşılaşmayı gol yemeden kazanmayı başardı.

Süper Lig’de çıktığı son 11 maçın dokuzunda gol yemeyen Fenerbahçe, bu sezon rakiplerini en düşük beklenen gol değerinde tutan takım konumunda (4.8 xGA).

Mourinho, Fenerbahçe’nin başında Daum’dan (Mart-Mayıs 2010) bu yana üst üste 4+ dış saha karşılaşmasında gole kapama yapan ilk yabancı teknik direktör olmak istiyor.

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