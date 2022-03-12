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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29’uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Alanya’ya geldi.

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı’na ulaştı. Takımı havalimanında taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal’a takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattılar.



Fenerbahçe kafilesi daha sonrasında otobüsle Alanya’da konaklayacakları otele hareket etti.