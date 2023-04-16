Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin Yenişehir FIBA Euroleague finali

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Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kralovka Arena'da kupa için karşı karşıya geliyor.

Maçta üçüncü çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe 64-31 ÇBK Mersin Yenişehir

İlk çeyrek sonucu | Fenerbahçe Alagöz Holding 29-17 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

İkinci çeyrek sonucu | Fenerbahçe Alagöz Holding 57-24 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin Yenişehir maçından en özel fotoğraflar Haberi görüntüle

FİNALE NASIL GELDİLER?

Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'un yarı finalinde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 78-58 yenerek diğer finalist oldu.

8 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı oldu. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmış ve sarı kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

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FENERBAHÇE'NİN 5. FİNALİ

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez final oynarken mutlu sona ulaşamadı.

Sarı lacivertliler, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup etmesi durumunda ilk kez Euroleague şampiyonluğu yaşayacak.

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İLK FİNALİ

Euroleague'de ilk kez finale adını yazdırmayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi; Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından Dörtlü Final heyecanı yaşayan 4. Türk takımı oldu.