Turgay Demirel: Fenerbahçe çok istekli ve kararlı oynadı

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Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmanın ardından FIBA Başkanı Turgay Demirel, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Turgay Demirel, “2 tane kulübümüzün burada final oynamış olması tabii ki bizi sevindirdi ve gurur verdi. Güzel bir basketbol müsabakası oldu. Fenerbahçe geçen yıllardaki final serisine göre çok istekli ve kararlı oynadı. Büyük bir fark ile kazandı. Hem Fenerbahçe Kulübü Basketbol Takımı ve yönetimini ve Çukurova Mersin Takımı’nı ve yöneticilerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da yine Avrupa basketbolunun en üstünde bu şekilde güzel finallerde onları görmek arzusuyla 2 kulübü de tebrik ediyorum. Özellikle tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü’nü” diye konuştu.

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“FENERBAHÇE ÇOK GÜZEL BİR GALİBİYET ELDE ETTİ”

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sene kaçırdığı finalin beklenmedik bir şey olduğunu dile getiren Turgay Demirel, “Ama bugün burada çok güzel bir galibiyet elde ettiler. Başta Sayın Ali Koç olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum” diye konuştu.

“KULÜP GÖREVLİSİNİN YAPTIĞI BİR KURAL BİLMEZLİK”

Turgay Demirel, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularına Türk bayrağı açtırılmaması ile ilgili “Sayın Büyükelçi ile beraber takip ettik ve süreçleri hızlandırdık. Salonda görevli bir arkadaşın, kulüp görevlisinin yaptığı bir kural bilmezlik diyelim. Bir saygısızlık gibi de algılandı ama kuralları bilmemesinden kaynaklandı. Biliyorsunuz Prag’da böyle bir şey olması da mümkün değil. Çok iyi bir ev sahibi. Bugün de gördüğünüz gibi taraftarlar bir sürü Türk bayrağıyla burada” diyerek sözlerini noktaladı.