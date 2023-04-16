Kemal Danabaş: Camianın uzun zamandır beklediği bir şampiyonluğu getirdik

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Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Basketbol Şube Yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Euroleague kadınlarda Türk finali olduğunu dile getiren Kemal Danabaş, “Duygularımı kelimelere dökmek çok zor şu anda. Camianın uzun zamandır beklediği bir şampiyonluğu getirdik. Hocamızla, takımımızla, A’dan Z’ye tüm kadroyla gurur duyuyoruz. Bu taraftarlara armağan olsun. Bugün burada olamayıp Türkiye’den bizleri dualarıyla destekleyen tüm taraftarlarımıza armağan olsun. En çok da bu şampiyonluğu çok hak eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a armağan olsun. Bugüne kısmetmiş. Bu şampiyonluk çok güzel oldu” diye konuştu.