Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında akıl dolu goller! İrfan Can'ın hızlı taç atışında Dzeko, çok uzaklardan Tadic...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

İSMAİL KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçı 11'ine göre Adana ekibi karşısında 5 değişiklik yaptı. Kartal; kalede Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a; savunmada cezalı Bright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz'in yerine Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'ye görev verdi. Orta sahada da İsmail Yüksek ve Fred'in yerine Rade Krunic ile Miha Zajc sahada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Fred ve Joshua King kadroda bulunmuyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 3. KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile oynanan maça 11'de başladı. Son olarak 14 Mart'taki Union Saint-Gilloise mücadelesinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan İrfan Can, bu sezon 3. kez 11'de yer aldı. Eğribayat, bu sezon 5'i Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 7 ve Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev aldı.

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İsmail Kartal, Adana Demirspor karşısına şu 11 ile çıktı: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic, Furkan Onur Akyüz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Serdar Dursun ve Çağrı Fedai ise yedek bekledi.

ÇİMLERDE 'ADİL REKABET' YAZISI

Fenerbahçe'de dün Ülker Stadyumu'nda yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından bugün de müsabaka öncesi çimlere 'Adil Rekabet / Fair Competition' yazılarının yazıldığı görüldü. Seremonide Maraton Üst tribününde de dev pankart açılırken, 'Sizinle Gurur Duyuyoruz' yazısı yer aldı. Takımı tribünlere çağıran taraftarlar alkışlarla destek verdi.

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İRFAN CAN'DAN HIZLI TAÇ, DZEKO'DAN GOL

1-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Edin Dzeko ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Adana Demirspor kalecisi Vedat'ın taca giden kale vuruşunda koşup topu alan İrfan Can Kahveci'nin hızlı kullandığı taç atışında savunma arkasına hareketlenen Edin Dzeko, topu içeri çekip sol ayağıyla golü yaptı.

Ligde 4 hafta sonra gol atan Edin Dzeko, 19 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Mauro Icardi'nin yeniden önüne geçti.

TOP TOPLAYICI ÇOCUK ÜÇLÜYE KATILDI

Dzeko'nun golünde taca çıkan topu İrfan Can'a hızlıca veren top toplayıcı çocuk, 4-2'lik galibiyet sonrası kutlamada üçlüye katıldı ve taraftara üçlü çektirdi.

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📹Edin Dzeko'nun golünde taç atışı için İrfan Can'a topu hızlıca veren top toplayıcı çocuk, Fenerbahçe'nin maç sonu galibiyet kutlamasına katıldı.pic.twitter.com/qAxYX6X6Ar — Spor Arena (@sporarena) April 3, 2024

DUSAN TADIC ÇOK UZAKLARDAN ATTI

Maçın 70. dakikasında Adana Demirspor kalecisi Vedat'ın kafa pası sonrası yapılan baskıda topu orta saha çizgisinin biraz önünde kazanan Dusan Tadic, sol ayağıyla kaleyi düşündü ve çok uzaklardan harika bir gole imza attı.

"KARİYERİMDE BÖYLESİ YOK"

Maç sonu harika golüyle ilgili konuşan Sırp yıldız; "Kariyerimde bu kadar uzaktan attığım bir gol yoktu, bu ilk oldu. Çok sık yaşadığım bir şey değil. En önemlisi 3 puan alabilmekti. Güzel bir performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık."