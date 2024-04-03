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Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata! Saç baş yoldurdu

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#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Süper Lig
Fenerbahçede kaleci İrfan Can Eğribayattan büyük hata Saç baş yoldurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 21:10

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribiyat büyük bir hata yaptı.

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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'in 31. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hataya imza attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'nin üstün oynadığı maçın 25. dakikasında sağ kanattaki Djiku'yu düşündü.

İrfan Can Eğribayat, Djiku'ya göndermek istediği topu Balotelli'nin ayağına atınca beraberlik golü geldi.

İrfan Can'ın ikramını geri çevirmeyen İtalyan yıldız, topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar golde yaptığı büyük hatanın ardından kaleci İrfan Can Eğribayat'a destek verdi.

 

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#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Süper Lig

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