Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata! Saç baş yoldurdu

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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'in 31. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hataya imza attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'nin üstün oynadığı maçın 25. dakikasında sağ kanattaki Djiku'yu düşündü.
İrfan Can Eğribayat, Djiku'ya göndermek istediği topu Balotelli'nin ayağına atınca beraberlik golü geldi.
İrfan Can'ın ikramını geri çevirmeyen İtalyan yıldız, topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar golde yaptığı büyük hatanın ardından kaleci İrfan Can Eğribayat'a destek verdi.