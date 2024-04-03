Fenerbahçe'de çifte şok! İki yıldız cezalı duruma düştü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u ağırlarken iki oyuncusu cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 64. dakikada Jayden Oosterwolde, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tahkim Kurulu, açıkladığı son kararla bir maç ceza alan oyuncunun cezasını dondurmuş ve bu sayede Oosterwolde maç kadrosunda yer almıştı.

Müsabakanın 72. dakikada sarı kart gören Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski de cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.

Her iki isim de Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadelede yer alamayacak.