Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası İsmail Kartal'a seslendi! 'Jose Mourinho gibi...'

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Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan ve her iki takımın da önemli bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf, 4-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Bu skorla birlikte puanını 82'ye yükselten Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, kritik karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazılanlar...

UĞUR MELEKE: TAKIM YEMEĞİNDE BİR TOP TOPLAYICI

İsmail Kartal da adeta gol katkısı veren çocuğu Mourinho gibi takım yemeğinde ağırlar mı? Bu sezon Fenerbahçe’nin oynadığı bir müsabaka analizinin içinde “Fred” sözcüğünün geçmeme ihtimali yok gibi. Brezilyalı oyuncu sahadayken varlığıyla zaten büyük fark yaratıyor. Takımının beyni, kalbi, her şeyi. Sahada değilken de yokluğu ciddi biçimde hissediliyor bu kez de. Fenerbahçe’nin bu sezon en çok zorlandığı süreçte, ilk devrede peş peşe puan kaybettiği Trabzon-Ludogorets ve Adana Demir maçlarında yoktu Fred. Fenerbahçe ligde ve Avrupa’da çok aramıştı onu o dönemde. Dün de Fred’in yokluğu özellikle 2-1’e kadar ciddi biçimde hissedildi Kadıköy’de.

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DZEKO TELAFi iÇiN ÇABALADI

Kaderin garip bir cilvesi, Fenerbahçe ligin ilk devresinde de Adana deplasmanında hem Fred, hem İsmail’den aynı anda yoksundu. O gün merkezde Crespo-Zajc oynamış, Fenerbahçe Adana’dan 0-0’la dönmüştü. Dün merkezde Krunic-Zajc oynadılar. Krunic yine bildiğiniz Krunic. Zajc sezonun geneline göre bir tık daha hareketliydi. Ancak Fred’in oynamadığı hemen her maçta olduğu gibi Dzeko yine çok gezerek, çok dolaşarak merkezdeki eksikliği telafi için çabaladı dün de.

MANŞETTE YILDIZLAR YOK

Ancak dün Fenerbahçe’nin zorlu Adana sınavında manşette ne takımına gol yediren İrfan Can Eğribayat, ne geri kazanma ustası Djiku, ne de güzel bir sayı yapan Tadic vardı bence. Esas manşeti, top toplayıcı bir genç adam attı dün Kadıköy’de. Dikkatli sporseverler hatırlayacaklardır, 2019’da Tottenham’la Olympiakos arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir top toplayıcı genç çocuk, tacın hızlı atılmasını sağlayarak takımına beraberliği getiren gole önemli katkı yapmıştı. O sıralarda Tottenham’ı çalıştıran Jose Mourinho koşarak golü o çocukla kutlamış, bununla da yetinmeyerek genç adamı takım yemeğinde de ağırlamıştı.

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GENÇ ÇOCUĞUN KATKISI

Dün de Fenerbahçe için beraberliği bozan gol belki Dzeko’dan geldi. Belki taç atışını İrfan Kahveci şahane bir biçimde hızlı kullandı. Ama İrfan Can’ın o tacı çabuk kullanmasını sağlayan bir top toplayıcı genç çocuktu.

Ne dersiniz, İsmail Kartal da, adeta bir gol katkısı veren o top toplayıcı genç çocuğu, Jose Mourinho gibi takım yemeğinde ağırlar mı?

Gözden Kaçmasın Kongreye damga vuran yanlış Haberi görüntüle

FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇE'DEN SIKI TAKİBE DEVAM

İlk yarısı parçalı bulutlu, ikinci devresi tempolu ve bol pozisyonlu bir maç izledik. Olağanüstü kongre, alınan kararlar, maç günü açıklanan cezalar ve bunların durdurulması derken Fenerbahçe’nin Adana Demirspor karşısında nasıl bir oyun sergileyeceği hepimiz için merak konusuydu. Lige devam etme ve Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkma kararı sahadaki futbolculara ve taraftarlara da yansımış. Maçta her an gerilim tavan yapacak ve parlama yaşanacak hissiyatı yaşandı.

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iLK YARININ EN iYiSi SZYMANSKi iDi

Fenerbahçe kurduğu baskı sonucunda Djiku ile golü bulurken, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın hatası ile beraberliği yakaladı Adana Demirspor. İlk yarıda; attığı gole kadar baskılı oynayan, yediği golden sonra konsantrasyonu düşüp Demirspor’un üstüne gelmesine imkan veren ve son 10 dakikada baskıyı tekrar artıran parçalı bulutlu bir Fenerbahçe izledik. Bu bölüm itibariyle sarı lacivertlilerin en iyisi Szymanski idi. Dzeko kanatlara geldiğinde onun boşalttığı alanlara deplase olarak pozisyonlara girdi.

İlk 45 dakikada 29 kez rakip ceza alanında topla buluşan Fenerbahçe’nin attığı 14 şutun sadece 1’i isabetliydi.

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iKiNCi GOLDE TOP TOPLAYICI FAKTÖRÜ

İkinci yarıya Fenerbahçe adeta 2-1 önde başladı. Dzeko’nun attığı bu golde, asisti yapan İrfan Can Kahveci kadar taca çıkan topun bir an önce oyuna girmesini sağlayan top toplayıcı çocuğu da hesaba katmak gerekir. Bu golden sonra Hikmet Karaman, Yusuf Barasi ve Nani’yi oyuna alınca Demirspor iyice hücum oynamaya başladı.

İkinci yarıda daha hareketli, tempolu ve pozisyonlu bir maç izledik. Atılan 6 gol arasında Tadic’inki bir nevi maçın imzasıydı. Adana Demirspor’un 3-2’yi yakalamasıyla son dakikalar sıkıntılı geçmeye aday iken sahneye Serdar Dursun çıktı. Hem faulü aldı hem de devamında duran toptan kafayla golü atarak takımını rahatlattı.

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HAKEM ARDA KARDEŞLER BAŞARILI BiR MAÇ YÖNETTi

Saha dışı etkenlerin, saha içindekinden daha büyük rol oynadığı şu zamanda Arda Kardeşler başarılı bir maç yönetti. Hele hele kadrodaki hakemlerin bu tür maçları yönetmek istemediği bir dönemde! Arda Kardeşler’in, sezon başında belirlenen sıfır tolerans kapsamında Balotelli ve İrfan Can Kahveci gibi futbolculara göstermesi gereken sarı kartları göstermemesi tartışılabilir sadece.

64. dakikada Oosterwolde’nin faulünde yeri iyi tespit edip VAR’a bırakmadan doğru karar verdi.

Böyle bir ortamda skora etki edecek majör hata olmaması Kardeşler ve hakemler için olumluydu.