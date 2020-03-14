Fenerbahçe 6 eksikle Konya'da! iddaa'da galibiyetlerine verilen oran...

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KONYASPOR - FENERBAHÇE

Aykut Kocaman sonrası Bülent Korkmaz da Konyaspor'a çare olamadı.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar Korkmaz'la 4, toplamda ise 7 maçlık 3 puan hasreti yaşıyor.

As kaleci Serkan Kırıntılı cezalı, Fenerbahçe'ye karşı kalede Ertuğrul Taşkıran olacak. Sezonun ilk maçında da benzer bir durum yaşanmıştı, İstanbul'dan 5-1'lik yenilgiyle dönmüşlerdi.

Fenerbahçe'de ise sular durulmuyor.

Sarı-lacivertliler Ersun Yanal sonrası ilk lig maçında, Denizlispor karşısında 1 puanı son anlarda kurtardı ve galibiyetsiz seri 6 maça çıktı.

Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz cezalı durumda. Cezalı olan bir diğer isim kaleci Altay Bayındır da ameliyat oldu, Konya'da eldivenler Harun Tekin'e emanet. Nabil Dirar ve Max Kruse sakat, takımla çalışmalara başlayan Garry Rodrigues ile Simon Falette'in durumları maç saati netleşecek.

Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 maçın 5'inde "KG VAR" tercihi kazandırdı.

- Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında, öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe! (2 beraberlik - 2 mağlubiyet - 10 puan)

- Konyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. İstanbul'daki 3-2'lik maçta yeşil-beyazlıların başında Aykut Kocaman vardı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe galibiyeti!

Üyelerin %59'dan fazlası sarı-lacivertlilerin Konya'dan 3 puanla döneceğine olan inancı tam!

%5'lik kesim ise daha garantiye kaçıp "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...

‪Konyaspor’un eksik Fenerbahçe’ye skor üreteceğini düşünüyorum. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Garry Rodrigues’in kadroda olması önemli. Vedat Muriqi ile onlar da cevap verir.

"KG VAR" öneriyorum.

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Vedat Muriqi'nin Gençlerbirliği günlerinden...

