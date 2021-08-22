Fenerbahçe 5 eksikle Antalyaspor karşısında! Bu maça iddaa oynayanların %72'si...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona giren Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Hafta arası ise HJK Helsinki karşısında FFP (Financial Fair Play) yüzünden forvetsiz oynamak zorunda kaldı.

- İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlandığı, Mesut Özil'in düşük performans gösterdiği maçta sahneye Muhammed Gümüşkaya çıktı ve 2001 doğumlu genç oyuncu muhteşem bir golle takımına galibiyeti getirdi.

- Muhammed'in dışında 2005'li Arda Güler de süre aldı, önümüzdeki maçlarda bu genç oyuncuların yeri geldiğinde kullanılabileceği konuşuldu.

- Lige döndüğümüzde Fenerbahçe'yi sevindirecek gelişme, hem Enner Valencia'nın sakatlıktan dönüşü hem de ihtiyaç halinde Mbwana Samatta'nın forvette kullanılabiliyor oluşu diyebiliriz.

- Sarı lacivertli ekipte İrfan Can ile Novak dışında Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş da Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan Güney Koreli stoper Min-jae Kim görev verilmesi halinde oynayabilecek.

ANTALYASPOR

- Geçen sezon Ersun Yanal'ı takımın başına getirdikten sonra önce bocalayan, ardından çok uzun bir süre (13 maç) ligde kayıp yaşamayan Antalyaspor, kupada da final oynama başarısı göstermişti.

- Yeni sezona Göztepe ile 1-1 berabere kalarak başladılar. Yanal, Nuri Şahin'in yanında Andrea Poli ile başladı. Kanatlarda da Paul Mukairu ile Houssam Eddine Ghacha oynadı.

- Oyunun ilerleyen bölümünde Poli yerine Hakan Özmert, Mukairu ile Ghacha yerine Milosevic ve Amilton ile devam etti.

- Takımda eksik yok, ilk maçta "9 numara" olarak Haji Wright tercih edildi ancak Kadıköy deplasmanına özel Gökdeniz Bayrakdar izleyebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında ve Kadıköy'de çıktığı 17 lig maçının hiçbirini kaybetmedi. (14 galibiyet - 3 beraberlik)

- Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 9 maçı kazanamadı. (2 mağlubiyet - 7 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%72'lik kesim sarı-lacivertli ekipten Kadıköy'de Antalyaspor karşısında 3 puan bekliyor...

%3'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol olacağını düşünüyor.

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