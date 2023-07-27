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Fenerbahçe 5-0 kazandı, ülke puanı değişti! Kritik gece: Beşiktaş ve Adana Demirspor...

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#UEFA#Galatasaray#Fenerbahçe
Fenerbahçe 5-0 kazandı, ülke puanı değişti Kritik gece: Beşiktaş ve Adana Demirspor...
Ertan Ali Uyar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 09:00

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 5-0 mağlup etmesiyle birlikte ülke puanında avantaj sağlandı. Bugün Beşiktaş ile Adana Demirspor'un oynayacağı maçların ardından sıralama değişebilir.

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Avrupa'da temsilcilerimizin eleme maçlarına başlamasıyla birlikte gözler ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Türkiye, 2024/25 sezonu macerasına yine 4 takımla başladı.

GALATASARAY VE F.BAHÇE'DEN PUANLAR

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray ile Konferans Ligi elemelerinde Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, ülke puanını 0.375 yükseltti.

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ÜLKE PUANI İÇİN KRİTİK GECE

Şu an Türkiye, 26 bin 975 puanla 13. sırada yer alırken Sırbistan 27 bin 175 puana sahip.

Bu gece Beşiktaş, Tirana ile Adana Demirspor ise Cluk ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Sırbistan'dan ise tek temsilci sahaya çıkacak. Vojvodina, APOEL Nicosia'ya konuk olacak.

İKİ TAKIM DA KAZANIRSA

İki temsilcimizin de maçlarını kazanması halinde ülke puanını 0.500 eklenecek ve Sırp ekibinin aldığı sonuca bakılmaksızın Türkiye 12. sıraya yükselecek.

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Beşiktaş ve Adana Demirspor'un olası galibiyetleri ülke puanını 27 bin 475'e çıkaracak. Sırbistan'dan Vojvodina, maçını kazansa da puanı maksimum 27 bin 375'e yükseltebilecek.

İşte ülke puanı sıralaması

1. İngiltere: 88.928
2. İspanya: 75.927
3. İtalya: 71.569
4. Almanya: 69.552
5. Hollanda: 52.100
6. Fransa: 51.914
7. Portekiz: 46.649
8. Belçika: 34.500
9. İskoçya: 30.450
10. Avusturya: 28.600
11. İsviçre: 27.875
12. Sırbistan: 27.175
13. TÜRKİYE: 26.975
14. Ukrayna: 24.700
15. Norveç: 23.625

HEDEF İLK 10

Artık Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan en az bir takım sokabilmek için mutlaka ilk 10 içinde yer almak gerekiyor. Türk takımlarının bu sezon alacakları puanlarla Türkiye ilk 10’a girmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabilecek.

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#UEFA#Galatasaray#Fenerbahçe

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