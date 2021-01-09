Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Alanya maçında ve sonrasında yaşanan olaylar, sarı lacivertli takımın 3 puandan çok daha fazlasını kazandığını gösterdi...

GERÇEK LİDER BULUT

1- Bugüne dek saha kenarında fazla öne çıkmadığı ve liderliğini hissettiremediği için eleştirilen teknik direktör Erol Bulut, bu kez 90 dakikanın tamamında oyunun içindeydi. Maçın büyük bölümünde coşkulu, hatta zaman zaman agresifti.

FARKLI BİR OYUN

2- Erol Bulut, F.Bahçe’yi sadece Caner’in ortalarına ve duran toplara mahkum ettiği için eleştiriliyordu. Alanya maçında takım bambaşka bir oyun sergiledi; tam anlamıyla ‘topu verdi, maçı aldı.’ Rakibinin topla oynamasına (yüzde 29’a 71) izin verip 2 gol attı, 1 penaltı kazandı, 1 topu direkten döndü.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

3- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, maçın bitiş düdüğüyle birlikte protokol tribününün önüne gelerek, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcuları dakikalarca ayakta alkışlayıp galibiyetleri için tebrik etti ve yanlarında olduklarını gösterdi.

FİRE VERMEDİLER

4- Sarı lacivertli takım daha önce oynadığı hemen her maçta bir sakat ya da cezalı veriyordu; bu kez futbolcular karşılaşmayı fire vermeden tamamladı.

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