Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından o sözler! "Özgüveni şişmiş, laubali..."

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 12. dakikada Sinan Gümüş ve 70. dakikada Pelkas atarken Alanyaspor'un tek sayısını 81. dakikada penaltıdan Babacar kaydetti. Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın 67. dakikada kullandığı penaltıyı Marafona kurtardı.

Bu sonucun ardından ligde galibiyet serisini üç maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltip 2. sıraya yerleşti. İstanbul takımlarına karşı çıktığı son 5 maçta galibiyet alan Alanyaspor, bu mağlubiyetin ardından 30 puanda kaldı. Alanyaspor'un son 5 maçta tek galibiyeti bulunuyor.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi Yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin başta olmak üzere spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE

Dünkü Fenerbahçe 11’inde 7 ofansif oyuncu vardı (İki bek, Ozan, Pelkas ve ileri üçlü)... Maç iç sahada... Rakip de Bayern Münih değil Alanya! Ama Fenerbahçe dün ilk 45 dakikada öyle tutucuydu ki, bir ara beyaz formalıları Bayern Münih gibi hissettirdi oynadıkları oyun! Erol Bulut ancak 60’ta tabelaya değil sahaya bakmaya başladı ve strateji değişikliği yaptı o dakikada. Mert girdi, girerken de arkadaşlarına önde baskı işaretinde bulundu. Önde baskı yapmaya başlayan Fenerbahçe 10 dakika içinde bir penaltı kaçırdı, bir de gol attı. Ve fişi de orada çektiler zaten.

THIAM'LA 3'TE 3 OLDU

Skor elbette Bulut’un istediği gibi. Ancak Fenerbahçe’nin dünkü tutucu futbolu, rakibinin neredeyse iki katı kadar faule başvurması, Thiam’ın 70 dakikada 5 faul yapması ne kadar iyi sinyaller veriyor, artık buna kamuoyu karar verecek. Fenerbahçe’de birkaç iyi bireysel performans ayrı tutulabilir tabii bu konservatif oyundan

1- Ozan’ı Premier Lig ilgisi bozmamış, sezon boyunca standardı neyse dün de hiç aşağısına düşmedi. İyi niyetli çabasının karşılığını da iki asistle aldı.

2- En uçta Thiam oynamaya başladığından beri Fenerbahçe üçte üç yaptı. Dün de Pelkas’ın golü öncesi Ozan’a duvar olarak işini yaptı.

3- Pelkas mutlu olduğu yere, on numaraya geçince verimini artırdı. Oyunu gibi karakteri de on numara: Dün 43’te Ozan bomboş pozisyondaki Valencia’yı görmeyince arkadaşına alkışla destek vermesi gözden kaçmadı.

4- Nazım gayretli ama enteresan bir defosu var: Nazım ve Valencia/Thiam, dün en az 7 tacı elleriyle rakibe verdiler. Havaya, yüzde elli elliye atılan taçlar Fenerbahçe’de hiç kalmadı neredeyse

İLKER YASİN

Bir kere ekibin kimsayasını belirleyecek Erol Bulut’un ne kendisi motive ne oyuncuları... F.Bahçe’de duygularını ve profesyonelliklerini yaptıkları işe dahil eden oyuncu yok gibi. Kaleci Altay, Ozan ve Pelkas’ın gayretlerini dışarıda tutarsak, F.Bahçeli futbolcular hangi formayı giydiklerinin farkında değil.

RAKİP SANKİ BARCELONA'YDI

Özgüveni şişmiş Alanya, Kadıköy’de F.Bahçe’den çok daha rahat, dominant, hatta biraz da laubali bir oyun anlayışı içindeydi. Sarı lacivertli ekip Kadıköy’de Alanya karşısında Messi, Xavi ve Iniesta’lı Barcelona’ya karşı oynar gibiydi. Evinde rakibe yüzde 71 topla oynama şansı veren, kendisinin üç katı (492) pas yaptıran ve kendi kalesinde 5 kat fazla korner gören bir F.Bahçe’den bahsediyoruz. Maçın başında Sinan’ın ortasından kalecinin hatasıyla 1-0 öne geçen F.Bahçe’nin kendi evinde kontratak oynamaya mahkum oyun planı için ikinci golü atması şarttı. Ve Valencia’nın kaçırdığı penaltıdan birkaç dakika sonra Ozan’ın asistinde gol bölgelerinin en kritik pas vereni ve gol vuruşu yapanı Pelkas, nefis bir gol vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi.

SİNERJİ FARKLILIKTAN DOĞAR

Futbolda ve her alanda sinerji, benzerliklerden değil, farklılıklardan doğar. Erol Bulut; Thiam, Valencia, Sinan gibi rakip arkasına koşan, kontraya yatkın birbirine benzeyen isimleri yan yana oynatmak yerine özellikleri daha farklı Mert Hakan ve Samatta’yı da oyuna erken alabilirdi. Galibiyeti getiren en kötü skor, oynanan en iyi futbola tercih edilir. Ve dün de Erol Bulut, haftalardır Fenerbahçe’ye yakışmayan negatif futbolu, şimdilik aldığı galibiyetle göz kamaştıran bir ambalaja koydu.

SON 15 DAKİKA AZAP ANLARI OLDU

Alanya'yı yıllardır taşıyan Yunan üçlüsü Tzavellas, Siopis ve Bakasetas’ın maça ağırlığını koyamaması, Alanyaspor’un hücum çıkışlarından çok pasla oyalanıp ağır kalması, Salih Uçan’ın oyuna geç alınması, onca istatistiki üstünlüğe rağmen yenilmesinin nedenleri arasındaydı. Şimdi “İki gol atan, bir penaltı kaçıran, bir şutu direkten dönen iki mutlak golü değerendiremeyen F.Bahçe nasıl kötü olur?” diyenler çıkabilir. Babacar’ın penaştısıyla skor 2-1’e gelince geride kalan 15 dakikada azap anları oldu F.Bahçe için. F.Bahçe, bu oyunla bu skora sevinmelidir.

GÜRCAN BİLGİÇ

Kimsenin ummadığı bir anda golü buldu Fenerbahçe. Sonrasında, "Gole kimin ihtiyacı varsa, riski de alır" prensibi işledi. Erol Bulut, bunun işaretini daha ligin başındaki açıklamalarında vermişti. "Topu rakibe bırakacağımız anlar da olacak" derken, iyi ile doğru oyun arasındaki dengeyi vurguluyordu. Ancak kimse 72'ye 28 gibi bir oran da beklemiyordu elbette.

İki takımın oyun kalitesine, maçı zorlamasına bakarsak, şampiyonluğa oynayan ve kredisi olmayan takım Alanya gibi görünüyordu. Gerçekten de pas oyununda, set ezberinde, ikinci bölge baskısında makine gibi çalışan bir ekiptiler. Öne doğru gelip alan daralttılar ama bu kez de 'arkaya atılan toplar' gerçeği ile karşılaştılar. Ofsayt tuzağından kurtuldukları anda Fenerbahçe'nin tehlikeleri başladı.

Erol hoca, eski takımının her şeyine hakim olarak, Fenerbahçe'yi 'sızdırmaz' hale getirmek için uğraşmış. Elbette pozisyon verdi ama Alanyaspor hiçbir maçta, özellikle de duran toplarda bu kadar sıkıntı çekmemişti. Böyle stresi yüksek maçların özel oyunculara ihtiyacı var. Dünün iki ismi, Ozan Tufan ve Valencia'ydı. Hızlı atakların komutanı Ozan'dı. Sinan'a aşırtma pası, Pelkas'a 'al da at' demesi ve Gustavo ile birlikte orta saha baskısını yönetmesiyle öne çıktı. Valencia bu takımın 'kalbi' olma yolunda. Sadece kazanma inadı değil, ağrılarına rağmen sahada kalması, taktik disiplinden sapmadan oynaması önemli.

Sürekli kritik eşikte dolaşan bir maçta hem penaltı kaçırdılar hem de golü penaltıdan yediler. Ve yine rakibin bir duran top aksiyonu sonrasında. Son 10 dakikada Fenerbahçe'nin kontrataklarında hep yanlış pas-şut tercihleri yapılması bir kenara, Ferdi'nin de direkte patlayan şutu vardı. Dedik ya; kazanmak önemli. En azından bunu öğrenen, viraj dönmeyi başaran, hatalarıyla veya ekstra performansıyla üç puanı alan takım haline döndü F.Bahçe. Yol daha uzun, paylaşacağımız çok da hikaye olacak.

ERMAN TOROĞLU

Başından sonuna kadar tam bir taktik savaşı. Sebebi de F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Alanyaspor'u çok iyi tanıması. F.Bahçe, maçı alacağım diye saldırmadı. Arka tarafını sağlama aldı. Topla oynamayı Alanya'ya bıraktı. Onlar da topla fazla oynadı ama ceza sahasında tehlike yaratmadı. F.Bahçe, rakibin üzerine daha az gitti ama tehlikeli gitti. Tamamen taktik savaşı oldu. Beraberlik kokan maçı Fenerbahçe kazandı.

Alanya'da Babacar'ın kenarda oturup girmesini çözemedim. Sadık'ın penaltı pozisyonu bence net penaltı. Havadaki adamı bayağı şiddetli itiyor, rakibin iki ayağı yerdeyken itilmesiyle havada itilmesi farklıdır. Bu pozisyonun yorumları değişik yapılıyor. İki ayağı yerde olan oyuncunun itilmesi daha zordur. Hakemler bu pozisyonu karıştırıyor. Alanya kalecisinin sebep olduğu penaltıda seyirciler ikiye bölündü. Kimi 'sarı kart doğru' dedi, kimi 'kırmızı' dedi.

Kalecinin müdahale alanına girdi F.Bahçe'li oyuncu ve kaleci müdahale ederken topu çeldi. Ayağı Valencia'ya geldi. Kalecinin de bu pozisyonlarda müdahale etme hakkı var. Bence sarı kart doğruydu. Sarı kart olayları öyle enteresan ki sarı kart verdiğinde aynı pozisyonda atacaksın. Sinan sarı karttan önce diziyle çok tehlikeli faul yapıyor. Hakem sarıyı vermedi. Yine sarı kartlık hareket yapıyor ve sonra oyundan alınıyor.

Türkiye'de futbolcular, faul hareketlerinde sarı ve kırmızıda hakemlerden daha iyi biliyor. Çünkü hakemler, futbolcular kadar futbolu bilmiyorlar. Hakemlik farklı bir boyut. Oyun kurallarıyla hakem olursanız, futbolu bilmeden hiçbir zaman hakem olamazsınız. Hakemi bir yere kadar eğitirsiniz. Kitapla hakem olunmaz. Hakemlik yaşayarak olunur ama maalesef bizde futbolu yaşamamış insanlar hakem olmuş. Onun için de futbolcular dalga geçiyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL

Alanyaspor, maça öyle garip bir taktik anlayışla başladı ki, takımın tamamının oyuna konsantre olmaları mümkün değildi. İlk dakikadan itibaren on sekiz önünde Tzavellas topu alıyor, diğer stoper Caulker'e veriyor; Caulker duruyor, Tzavellas'a veriyor. Bu tabloda Fenerbahçe, takım presini ikinci bölgede başlatıyor, rakibine genişlik bırakmaya hiç niyeti olmadığını gösteriyordu. Sinan'ın erken jeneriklik golü de gelince bu maça iyi motive olmuş Fenerbahçeli futbolcuların direnci arttı. Devre ortasından itibaren oyuna girmeye başlayan Alanyaspor karşısında alan daraltan bir anlayışla savunma güvencesine özen gösterilip kontratak planlarını işlerliğe koymak Fenerbahçe için temel ilkeler olmuştu.

İkinci devrede değişen bir şey yoktu. Alanya sıkışık alanda pozisyon üretemedi. Sadece bir korner atışı sonunda Davidson'un değerlendiremediği bir pozisyon yakaladılar. Sonra Fenerbahçe adına kaçan bir penaltı vardı ama Alanyaspor'un futbolcuları o kadar oyunda değildiler ki, kaçan penaltıdan sonra ikinci golü yediler. Sonrasında her şey bitmiş gibiydi. Bu kez sahneye Sadık çıktı. Kasımpaşa maçındaki sol bekteki başarılı performansını dün stoperde devam ettiriyordu ancak gereksiz bir penaltıya neden oldu. Fark bire inince bir stres yaşandı ama sonuçta önemli bir üç puan kazanıldı.

Erol Bulut açısından iki olumlu değişiklik dün sahaya yansıdı. Kasımpaşa maçında sezon başından beri gerçek yeri 10 numara olan Pelkas, dün de aynı görev yerinde Fenerbahçe'nin futbol aklıydı. Attığı gol de çok güzeldi. İkincisi ise her zaman vurguluyorum; Fenerbahçe'nin bu kadro yapısıyla riskli ofansif futbolda devamlılık zarar verir diye. Bu yanlış ta Bulut tarafından son iki maçta terk edildi. F.Bahçe'de kaleci Altay da 45. dakika ve son saniyede kurtardığı toplarla galibiyette pay sahibi oldu.