Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Rossi ile öne geçen Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Maçın 57. dakikasında penaltı kaçıran Serdar Dursun, 62'de farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Gaziantep FK, 66. dakikada Sagal ile umutlansa da dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Miha Zajc çıktı. Son sözü ise 90+7. dakikada Maxim penaltıdan söyledi.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Fenerbahçe'nin ouanı 68 oldu. Gaziantep ekibi ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada Nazım’ın kendi yarı sahasının sağ tarafından savunma arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Rossi’nin bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

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24. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Zajc ile duvar pası yapan Rossi’nin plase vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Mert Hakan’ın sol taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Serdar’ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir.