Fenerbahçe 11 milyon eurodan kurtuldu! Sözleşmesi can sıkan oyuncu, kapıdaki 5 ayrılık...

Haberin Devamı

Yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de son dönemdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor.

Kim Min Jae transferi için Rennes ve Napoli kıyasıya bir yarış içine girerken İtalyanlar son noktayı koyma hazırlığında. Yarısı peşin, diğer yarısı gelecek sezon olmak üzere iki taksitte 20 milyon euro ödemeye kabul eden Napoli'nin dev transferi açıklaması bekleniyor.

Son 4 yılda Giuliano'yu 10.5, Josef de Soza'yı 12, Elif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi ise 17.5 milyon euroya satan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en büyük bonservis gelirlerinden birini Kim Min Jae sayesinde cebine koyacak. Yine son dönemde Ozan Tufan, Allahyar, Jailson, Fernandao ve diğer isimlerden önemli bonservis gelirleri elde eden Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam 100 milyon euroyu aşmış olacak.

Haberin Devamı

ELVIR BALIC SONRASI EN BÜYÜK SATIŞ

Geçen sezon 3 milyon euroya İstanbul'a gelen Min-Jae, 6 katı rakama satılırken bu transfer Fenerbahçe kulüp tarihinin en büyük ikinci satışı olacak. Vitor Pereira'nın Miguel Crespo ile birlikte sarı lacivertlilere kazandırdığı Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçe tarihinin Elvir Baliç’den sonra en büyük miktara satılan ismi olarak tarihteki yerini alacak.

ELJIF ELMAS 46 KATINA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2017 yılında keşfedip sadece 180 bin euroya transfer ettiği Makedon oyuncu Eljif Elmas, 46 katı fazlasına 16 milyon euroya Napoli’nin yolunu tutmuştu. Yine Çaykur Rizespor’dan 3.5 milyon Euro’ya alınan Vedat Muriqi 1 yıl sonra 5 katı fazlasına Lazio'ya satıldı.

3 OYUNCUDAN 11 MİLYON EURO TASARRUF

Fenerbahçe sezon başında sözleşmesi biten Jose Sosa ile başlayıp kulübe ciddi maaş yükü yaratan birçok oyuncuyla da yollarını ayırıyor. Mesut Özil ve Luiz Gustavo'nun ardından Kim Min Jae'nin de ayrılmasıyla 11 milyon euroluk tasarruf sağlandı.

Haberin Devamı

EN BÜYÜK SORUN SAMATTA

Sarı lacivertliler şimdi ise Mbwana Samatta'nın sözleşmesinden bir an evvel çıkmanın planlarını yapıyor. Öyle ki kadroda düşünülmeyen Tanzanyalı oyuncunun yıllık ücreti 2.7 milyon euro seviyesinde. Yine takımdan düşünülmeyen ve Alman kulüpleriyle görüşmesi için izin verilen Mergim Berisha da 1.8 milyon euroluk maaş yükü yaratıyor.

5 AYRILIK DAHA KAPIDA

Fenerbahçe Berishaile birlikte Lemos, Meyer, Caulker ve Pelkas ile de yollarını ayırmak istiyor. İtalya'dan teklifler alan Zajc da orta sahadaki fazlalıktan ötürü takımdan ayrılabilir.

DİNAMO KİEV MAÇINDA TISSERAND SAHADA

Kim MinJae’nin ayrılmasından sonra Dinamo Kiev maçında görev alan Serdar Aziz-Szalai tandemi, Serdar’ın sakatlığı nedeniyle daha ilk karşılaşmada bozulmuş, yerine Tisserand’a şans verilmişti. Rövanş mücadelesinde de savunma ikilisi Szalai-Tisserand ile tamamlanacak.

Haberin Devamı

ZENGİN ORTA SAHA

Fenerbahçe'de çeşitliliğin en fazla olduğu pozisyon ise orta saha... Arda Güler, Arao, İsmail Yüksel, Mert Hakan, Crespo, Pelkas, İrfan Can, Lincoln, Zajc ve Muhammed merkezde görev alabilen isimler. Emre Mor, Burak, Joshua King, Valencia, Diego Rossi ve Bruma kanatlarda, yeni transfer Joao Pedro ise forvet arkasında görev yapacak.

Forvet arayışlarını sürdüren ve net santrfor transferi planlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Mergim Berisha bu pozisyonda görev alabiliyor. Bu isimlerden Berisha'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de bu pozisyon için gündeme gelen son isim Borussia Mönchengladbach'ın 29 yaşındaki santrforu Alassane Plea... Bild'in haberine göre ise Plea için Premier Lig ekiplerinden Everton ve Ligue 1 temsilcisi Marsilya gibi kulüpler devrede.

Haberin Devamı